1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinin üzerine seyit onbaşı top mermisi figürü yerleştirilecek

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kulelerinin üzerine seyit onbaşı top mermisi figürü yerleştirilecek yerleştirilecek,

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinin üzerine seyit onbaşı top mermisi figürü yerleştirilecek

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kulelerinin üzerine yerleştirilecek, savaşın kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı top mermisi figürlerinin yer alacağı kaideler kurulmaya başlandı. Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize edecek yapılan her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğinde olacak.

Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu açılışı 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da "dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı.

1915 Çanakkale Köprüsü Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alıyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ve Lapseki yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üst kısmına Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda sırtlayarak kaldırdığı ve namluya sürdüğü top mermisi figürlerinin yerleştirileceği kaideler kurulmaya başlandı. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize edecek yapıların her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğinde olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü kulelerine seyit onbaşı figürü

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1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yüksekliğe sahip kırmızı renkteki kuleler Türk Bayrağı'nı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih 3'üncü ayın 18'ini, yani 18 Mart'ı simgeliyor. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. "Asrın projesi" olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesinde 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edildi. Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile yaklaşık 6 dakikada kesintisiz geçilebilecek.

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