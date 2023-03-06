195 kilogram çaya emdirilmiş uyuşturucu yurtdışına çıkarılmaya çalışılırken yakalandı!

İstanbul'da gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 195 kilogram ağırlığında çaya emdirilmiş metamfetamin Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirildi.

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195 kilogram çaya emdirilmiş uyuşturucu yurtdışına çıkarılmaya çalışılırken yakalandı!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 195 kilogram ağırlığında çaya emdirilmiş metamfetamin ele geçirildi.

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NARKOTİK DEDEKTÖR KÖPEKLERLE KONTROLE TABİ TUTULDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında yürütülen kontrollerde bir kargo gönderisi incelemeye alındı.

Yurt dışına gönderilmek üzere geçici depolama alanına getirilen ve çay olarak beyan edilen gönderi, ekiplerin şüphelenmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerle kontrole tabi tutuldu.

Köpeklerin kargo kutularına tepki vermesinin ardından detaylı arama yapan ekipler, kutulardaki çayın içerisinde beyaz renkte toz maddeler bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine, çaya uyuşturucu emdirilmiş olabileceği şüphesiyle uyuşturucu madde tespit kitiyle analiz gerçekleştirildi, analiz neticesinde çaya metamfetamin emdirildiği ortaya çıkarıldı.

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UYUŞTURUCU MADDEYİ ÇAYA EMDİRDİLER

Olayla ilgili şüpheli şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda operasyonu genişleten ekipler, şüphelilerden birinin evinde arama gerçekleştirdi. Söz konusu şahsın evinde de çaya emdirilmiş metamfetamin ele geçirildi.

Ekiplerin bağlantılı olarak gerçekleştirdiği 2 operasyonda toplam 195 kilogram ağırlığında çaya emdirilmiş metamfetamine el konuldu.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

KAYNAK: AA

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