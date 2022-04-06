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1960'ların "Gençlik İkonu"ydu! Ünlü şarkıcı Bobby Rydell hayatını kaybetti

1960'lı yılları popüler şarkıcısı Bobby Rydell, 79 yaşında hayatını kaybetti.

1960'ların "Gençlik İkonu"ydu! Ünlü şarkıcı Bobby Rydell hayatını kaybetti

60’lı yılların dünyaca ünlü starı Bobby Rydell, genç yaştayken ‘Wild One’ şarkısıyla ve 1963 yapımı ‘Bye Bye Birdie’ filmindeki Hugo Peabody rolüyle milyonların hafızasına kazınmıştı. ‘Gençlik ikonu’ olarak bilinen ve dün Pennsylvania’da yaşamını yitiren sanatçının Covid-19’a bağlı olmayan zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

1960'ların "Gençlik İkonu"ydu! Ünlü şarkıcı Bobby Rydell hayatını kaybetti

BOBBY RYDELL KİMDİR?

Gerçek adı Robert Ridarelli olan sanatçı, 1959 yılında ilk kez Billboard’un ilk 100 listesine girmiş, kariyeri boyunca 34 şarkısı top 100 listesinde yer alan Rydell, 25 milyondan fazla albüm satışı gerçekleşti.

2012 yılında çift organ nakli olan Rydell, bu ameliyatını ve organ nakli için çalışan yardım kuruluşunun destekçisi olduğunu 2016’da yayımladığı ‘Teen Idol on the Rocks: A Tale of Second Chances’ adlı biyografi kitabında açıklamıştı.

1960'ların "Gençlik İkonu"ydu! Ünlü şarkıcı Bobby Rydell hayatını kaybetti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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