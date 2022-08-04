1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere büyük jest! Okul çantası ve kırtasiye malzemeleri hediye edilecek!

Gaziantep'teki tüm ilçelerde uygulanacak ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca hayata geçirilecek olan proje kapsamında, tüm 1'inci sınıf öğrencilerine okul malzemesi hediye edilecek. 5 Eylül tarihinde hayata geçirilecek projeyle birlikte yaklaşık 75 bin 1'inci sınıf öğrencisine ulaşılacağı tahmin ediliyor.

GEÇTİĞİMİZ SENE DE HEDİYE EDİLMİŞTİ

Bir önceki eğitim öğretim yılının başında da aynı projeyi uygulayan ve yaklaşık 70 bin 1'inci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemeleri desteği yapan belediye, herkes tarafından takdir topluyor.

Okul çantası ile birlikte verilecek hediyeler arasında 12'li sulu boya, 6’lı siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu, 12'li pastel boya, A5 kareli defter, güzel yazı defteri, A5 çizgili okul defteri, resim defteri, A4 kareli defter, A4 çizgili okul defteri, 12'li kuru tahta boya, 3’lü kırmızı kurşun kalem hediye bulunuyor.