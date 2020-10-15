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  3. 1v1 LoL turnuvası Red Bull Solo Q’da finalistler belli oldu

1v1 LoL turnuvası Red Bull Solo Q’da finalistler belli oldu

Dünyanın en çok oynana E-Spor oyunlarından LoL'de, Türkiye'nin en iyi oyuncuları bir araya geliyor. Binlerce oyuncunun mücadele ettiği "1v1" League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da finalistler belli oldu.

1v1 LoL turnuvası Red Bull Solo Q’da finalistler belli oldu

Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getiren ve binlerce düellocunun mücadele ettiği "1v1" League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da finalistler belli oldu. Nefes kesen son elemelerin ardından Ozan"14Forest"Asal ve Taha Mertcan "Drogo Wannabe" AKBABA son finalistler olarak büyük finale katılmaya hak kazandı.

Vadi, "1v1'de şampiyonunu arıyor. Türkiye'nin en iyi düellocularının yarıştığı "1v1" League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da son hafta elemeleri büyük heyecana sahne oldu. Kıyasıya geçen son elemelerin ardından rakiplerini geçmeyi başaran Ozan"Jackie Walnuts"Asal ve Taha Mertcan "Drogo Wannabe" AKBABA, finaldeki en iyi 8 oyuncu ile birincilik mücadelesi verecek.

FİNAL 24 EKİM'DE

Tek başına Vadi'de "1v1" mücadeleye sahne olan turnuvada eleme heyecanı son buldu. Eleme etaplarında başarılı olan en iyi 8 oyuncu, 24 Ekim 2020 tarihinde düzenlenecek Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde birbirine meydan okuyacak. Eleme etaplarında başarılı olup büyük finale katılmaya hak kazanan düellocular ise şöyle:

Ulvi "KheanJaii" Hakan Terzi

Emir "ChillViolin" İçöz

Ozan"Jackie Walnuts"Asal

Taha Mertcan "Drogo Wannabe" AKBABA

Berkay "Kazing" Özyurt

Muhammet Emir "ŞAMPİYONLUK 1" Özdemir

Ekrem "Retyx" Şeref

Berke "Hadounken" Aytar

Onur Çelik
Spor Editörü


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