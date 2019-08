2 Ağustos 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

2 Ağustos 2019 Tarihli ve 30850 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

— 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2019 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1384)

— Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Yüksekokul, Fakülte ve Enstitü Kurulması ve Kapatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1385)

— N.V. Turkse Perenco Şirketinin Diyarbakır İlinde Sahip Bulunduğu ARİ/NTP/1050 Hak Sıra Numaralı Petrol İşletme Ruhsat Sahasında Yapılması Planlanan Şahaban 2 ve 3 Lokasyonları ile Lokasyon Yolları, Şahaban 11 Lokasyonu, Lokasyon ve Boru Hattı, Şahaban 14 Lokasyonu ve Petrol Toplama Merkezi, Şahaban Petrol Kapanı ve Yolu, Güney Kurkan 5 ve 8 Lokasyon Yolu ve Boru Hattı ile Şahaban-Kayaköy Sahaları Arası Ulaşım Yolu, Boru Hattı ve Enerji Nakil Hattının İnşası Amacıyla Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1386)

— Çanakkale İlinde Tesis Edilecek Gelibolu Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1387)

— Samsun İli, Bafra İlçesi, Aktekke Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1388)

— Malatya İli, Darende İlçesinde Bulunan Tohma Çayı Doğal Vadisi, Somuncu Baba Boğazı ve Doğal Akvaryum (Balıklı Göl) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1389)

— Malatya İli, Yazıhan, Akçadağ ve Darende İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Ozan Kanyonu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1390)

ATAMA KARARLARI

— Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259)

YÖNETMELİKLER

— Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

— Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2019/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No : 382)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 390)

— Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

— Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/30)

— Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1)

— Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2017/34154 Başvuru Numaralı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2018/6812 Başvuru Numaralı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2018/9074 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri