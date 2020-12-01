2 Aralık Çarşamba Şok Aktüel Kataloğu | ŞOK haftanın fırsatları

2 Aralık Çarşamba ŞOK kataloğu, ŞOK marketin kurumsal sitesinde yayımlandı. 8 Aralık'a kadar devam edecek haftanın fırsatlarında gıdadan elektronik ürünlere, deterjandan giyim malzemelerine kadar birçok ürün, uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte 2 - 8 Aralık tarihlerinde müşterilere sunulacak uygun fiyatlı ürünler...

2 ARALIK ÇARŞAMBA ŞOK AKTÜEL KATALOĞU