Sokağa çıkma yasağında kuaförler, berberler açık mı? Hafta sonu kuaförler, berberler açık mı?1 Aralık Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür yeni bölümde neler olacak?Süper Lig'de ilk 10 haftada 8 teknik direktör değiştiÇukur 106. bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçovalı öldü mü?Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? | Hafta sonu market çalışma saatleri, market açılış saatleriHalis Aygün duyurdu! KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı tercih işlemleri başladı1 Aralık Star TV Yayın Akışı |Gerçeğin Peşinde son bölümde neler yaşandı?Altay - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Özel kreşler kapandı mı? Özel anaokulları kapandı mı? Son dakika açıklamalarıYılın aşkında şok gelişme! Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. 2 Aralık Çarşamba Şok Aktüel Kataloğu | ŞOK haftanın fırsatları

2 Aralık Çarşamba Şok Aktüel Kataloğu | ŞOK haftanın fırsatları

2 Aralık Çarşamba Şok aktüel ürünlerin yer aldığı katalog yayımlandı. Müşteriler tarafından heyecanla beklenen en kaliteli ürünlerin uygun fiyatlarla sunulduğu ŞOK markette, 2 - 8 Aralık tarihleri arasında raflarda yer alacak ürünlerin kataloğu haberimizde...

2 Aralık Çarşamba Şok Aktüel Kataloğu | ŞOK haftanın fırsatları

2 Aralık Çarşamba ŞOK kataloğu, ŞOK marketin kurumsal sitesinde yayımlandı. 8 Aralık'a kadar devam edecek haftanın fırsatlarında gıdadan elektronik ürünlere, deterjandan giyim malzemelerine kadar birçok ürün, uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte 2 - 8 Aralık tarihlerinde müşterilere sunulacak uygun fiyatlı ürünler...

2 ARALIK ÇARŞAMBA ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 

ŞOK haftanın fırsatlarıŞOK haftanın fırsatları

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT