2 ay önce evlenmişlerdi! Merve Boluğur'dan kafaları karıştıran hareketler ve paylaşımlar! Yoksa boşanıyorlar mı?

Oyuncu Merve Boluğur'un eşi Mert Aydın ile ilgili konuşmaması ve yaptıkları paylaşımlar sosyal medya kullanıcılarının kafasını karıştırdı.

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2 ay önce evlenmişlerdi! Merve Boluğur'dan kafaları karıştıran hareketler ve paylaşımlar! Yoksa boşanıyorlar mı? 1

Oyuncu Merve Booluğur ve Dj Mert Aydın 2 Ekim'de yapılan görkemli bir düğünle evlendiler.

Güzel oyuncu yaşdağı her anı takipçileri ile paylaşarak sosyal medyada sık sık adından söz ettirmeye ve takip edilmeye başlandı.

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2 ay önce evlenmişlerdi! Merve Boluğur'dan kafaları karıştıran hareketler ve paylaşımlar! Yoksa boşanıyorlar mı?
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