2 ay önce evlenmişlerdi! Merve Boluğur'dan kafaları karıştıran hareketler ve paylaşımlar! Yoksa boşanıyorlar mı? Oyuncu Merve Boluğur'un eşi Mert Aydın ile ilgili konuşmaması ve yaptıkları paylaşımlar sosyal medya kullanıcılarının kafasını karıştırdı.