HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
2 ay önce evlenmişlerdi! Merve Boluğur'dan kafaları karıştıran hareketler ve paylaşımlar! Yoksa boşanıyorlar mı?
Oyuncu Merve Boluğur'un eşi Mert Aydın ile ilgili konuşmaması ve yaptıkları paylaşımlar sosyal medya kullanıcılarının kafasını karıştırdı.
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
Kocaeli ulaşım zammı, yeni ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?
Gezici araştırma şirketi başkanı Murat Gezici kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Gezici'nin biyografisi
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!