2 ayda tüm CHPli başkanlara örnek oldu! Bayram Bekar'dan ilçe başkanlığına veda toplantısı!

CHP Pendik İlçe başkanlığını derleyip toparlaması için genel merkez tarafından atama yoluyla görevlendirilen Bayram Bekar, başkanlık makamında geçirdiği süre zarfında performansı ve hoşgörüsüyle diğer ilçe başkanlarına örnek olacak çok güzel bir işlere imza attı.

Her kesimle ötekileştirmeden diyalog kurmaya çalışan ve bu tavırlarıylada her ilçe başkanına örnek olan Bekar, partisinin Pendik ilçe kongresi öncesi basın mensupları ile bir hem bir değerlendirme hem de veda toplantısı düzenledi.

CHP ilçe binasında gerçekleştirilen toplantıya Pendik ve Kartal’dan çok sayıda basın mensubu katıldı.

"VATANDAŞLARIN İSTEK VE SORUNLARI BİZZAT DİNLEME FIRSATI BULDUM"

Bekar yaptığı değerlendirmede; “Bildiğiniz üzere ilçe başkanlığına aday değilim. Başkanlık için yarışan iki değerli adayımız mevcut. Bu süreçte delege seçimlerimizi tamamladık. Yeni dönemde görev alacak arkadaşımıza ve ekibine şimdiden başarılar diliyorum. İlçe başkanlığını yürüttüğüm süreç içerisinde mahalle muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, spor kulüplerimiz, esnaf ve vatandaşlara yönelik olarak ilçede birçok ziyaret gerçekleştirdik. Pendik’in mevcut durumunu, vatandaşların istek ve sorunlarını bir kere daha yerinde ve bizzat kendilerinden dinlemiş olduk. Gerçekleştirdiğimiz sosyal ve kültürel aktivitelerle de kendimizi ifade etme imkanı bulduk” dedi.

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Toplantının ikinci bölümü basın mensuplarının soruları ve bu sorular verilen cevaplar ile sürdü.

“Önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkanlığına adaylığınızı koymayı düşünüyor musunuz?” şeklindeki bir soruyu cevaplayan Bayram Bekar; “İlçemizde uzun yıllardır siyaset yapıyor ve bu aktiviteme devam ediyorum. Pendik’i ve Pendiklileri yakından tanıyorum. Partim bu görevi bana verirse elbette memnuniyetle kabul ederim.Şahsen; halkla bütünleşen, çözüm odaklı, herkesi dikkate alan, kimseyi dışlamayan – ötekileştirmeyen, ilçeye değer katan, yaşam kalitemizi artıran projeler üreten bir belediye başkanı nasıl olur onu göstermek istiyorum” sözlerine yer verdi.

Bekar, “Sizce Pendik’in öncelikli sorunu nedir?” sorusuna da; “İlçemizin en temel sorunlarından birisi imar düzenlemesi ve kentsel dönüşüm meselesidir. Aday gösterilir belediye başkanı seçilirsem, bu konularda mesleki olarak da bilgi sahibi biri olarak; akılcı, işlevsel, kalıcı çözümler üretebileceğime inanıyorum” şekline cevap verdi.

Basın mensupları da yaptıkları değerlendirmelerde ‘Bayram Bekar’ın ilçe başkanlığı sürecindeki performansını ve basınla ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla olan olumlu diyaloğunu’ taktir ettiklerini ifade ettiler.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.