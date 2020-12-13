2 aylık buzağıya cinsel saldırıya akılalmaz karar! Mala zarar gelmediği için cezasız kaldı!

Ağustos ayında yaşanan olayda Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hayvancılık yapan Abdulkerim Gürbüz, hayvanlara yem vermeye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı.

Ahırın kapısının açık olmasından şüphelenen Gürbüz, içeri girdiğinde G.E.'nin iki aylık buzağıya cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Ahıra giren Gürbüz'ü gören G.E., panikleyerek pantolonunu çekmeye çalıştı.

ALINAN DNA'LAR UYUMLU ÇIKTI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına G.E. suçlamayı kabul etmedi. Şüpheli, kümes hayvanlarına zarar veren köpeğe bakmak için ahıra girdiğini ileri sürdü. Şüpheli G.E'den ve buzağıdan alınan örnekler ise Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Gelen sonuçlarda G.E.'nin DNA'sıyla buzağıdan alınan DNA'nın uyumlu olduğu belirtildi.

2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 'mala zarar verilmedi' gerekçesiyle cezasız kaldıBöyle bir olay yaşadığı için çok üzgün olduğunu belirten Abdulkerim Gürbüz, "Buzağıma G.E.'nin cinsel saldırıda bulunduğunu gördüm. Savcılık tarafından bunun cezasının olmadığı bildirildi. Şahsın, ceza almasını istiyorum ki kimseye bir daha bu eylemi yapamasın" dedi.

'MALA ZARAR VERİLMEDİ' GEREKÇESİYLE CEZA VERİLMEDİ

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, G.E.'nin 'mala zarar verme' suçunu işlemediğini, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre idari para cezasıyla cezalandırılmasına, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Karara, buzağının sahibi Abdulkerim Gürbüz ve hayvan severler tepki gösterdi.

2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 'mala zarar verilmedi' gerekçesiyle cezasız kaldı

CİNSEL SALDIRI AÇIK VE NET

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Avukat Alev Arsan ise kararın hatalı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından alınan swap örneklerinde şüpheli G.E.'nin DNA örnekleriyle, buzağıdan alınan örneklerdeki DNA örnekleri eşleşiyor. Yani şüpheli tarafından buzağıya cinsel saldırıda bulunulduğu açık ve net olarak belgeleniyor. Biz bu hatalı karara, itiraz ettik, eksik yapılan nitelendirme nedeniyle de konut dokunulmazlığının ihlali ve hayasızca hareketler suçundan dolayı ek suç duyurusunda bulunduk. 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 'mala zarar verilmedi' gerekçesiyle cezasız kaldı."