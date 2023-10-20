2 Büyük deprem, 3 büyük patlamaya gördü! Gaziantep'te Beyaz Saray apartmanı yıkılamıyor

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 6 katlı Beyaz Saray apartmanı, müteahhidi röportaj verdiği esnada gerçekleştirilen 3 patlamaya rağmen yıkılamadı.

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2 Büyük deprem, 3 büyük patlamaya gördü! Gaziantep'te Beyaz Saray apartmanı yıkılamıyor

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 6 katlı Beyaz Saray apartmanı, müteahhidi röportaj verdiği esnada gerçekleştirilen 3 patlamaya rağmen yıkılamadı.

6 Şubat depremlerinde en çok hasar alan yerlerden biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkım çalışmaları sürerken, depremlerde ağır hasar alan Hacı Ali Öztürk Mahallesi Mezbaha Caddesi üzerinde bulunan 36 daireden oluşan 6 katlı Beyaz Saray apartmanı toplam 1 ton patlayıcıyla 3 kez patlatılmasına rağmen yıkılamadı.

Beyaz Saray apartmanı dün akşam 650 kilo patlayıcıyla 2 kez patlatılmasına rağmen yıkılmayınca yıkım sabaha ertelendi. Bugün devam edilen yıkım çalışmalarında bina yaklaşık 240 kilo patlayıcıyla patlatılmasına rağmen yine yıkılamadı.

Müteahhidin röportajı sırasında patlatıldı

Beyaz Saray apartmanının müteahhidi Murat Tekin, İhlas Haber Ajansı'na röportaj verdiği esnada arkasındaki bina 3'üncü kez patlatıldı. Ancak bina yine yıkılamadı. Müteahhit Tekin, "Kimseyi suçlamak istemiyorum. 38 yıldır inşaat işiyle uğraşıyorum. Aile olarak bu işi yapıyoruz. Bu binada da her santimini kontrol ederek inşa etmiştik. Aldığımız paranın helal olması bizim için çok önemliydi" dedi.

"Anneme seni saraylarda yaşatacağım dediğim için bu ismi verdim"

Müteahhit Murat Tekin 38 yıldır inşaat işiyle uğraştığını belirterek, "Bu apartmana Beyaz Saray ismini koymamın nedeni küçükken anneme seni saraylarda yaşatacağım diyordum, bunun için bu binayı yaparken ismini Beyaz Saray koydum" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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