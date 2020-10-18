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  3. 2 çocuğunu nehirde boğarak öldürdü!

2 çocuğunu nehirde boğarak öldürdü!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 1 ve 3 yaşındaki iki çocuğunu nehre atarak boğan anne, savunmasında, çocukların babasının kendisinin neler çektiğini anlaması için çocuklarını nehre attığını söyledi.

2 çocuğunu nehirde boğarak öldürdü!

Bağdat’ta eşinden boşanan kadın, 1 ve 3 yaşlarındaki 2 çocuğunu el-Eimme Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne fırlattı. Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik güçleri anneyi gözaltına alırken, 1 ve 3 yaşlarındaki çocukları nehirden kurtarmak için seferber oldu. Bütün çabalara rağmen nehirde boğulan talihsiz iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Gözaltına alınan anne, ifadesinde 3 ay önce boşandığını ve çocuklarının velayetinin babalarına verildiğini söyledi. Çocuklarını her zaman göremediğini iddia eden kadın, “Babalarının benim neler hissettiğimi anlaması için çocukları nehre attım.” dedi.

Kadının güvenlik kameralarına yansıyan çocuklarını nehre atarken görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, görüntüler ülkede tepki uyandırdı.

Berna Akkaya
Editör


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