2 çocuk annesi kadından olay itiraf! "Kocamı aldatmadan duramıyorum, zamanla bu duruma ikna oldu"

Sosyal medya platformu TikTok'ta birbirinden ilginç hikayeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan iki çocuk annesi Kristina isimli kadının paylaştığı video ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Krystina, kocası Mark'ı aldatmadan duramadığını ve çok sayıda kişiyle ilişkiye girdiğini itiraf etti.

"İLK BAŞLARDA SUÇLU HİSSETTİM"

Kendisini ilk zamanlarda suçlu hissettiğini belirten Kristina, "Evet ilk zamanlarda suçluluk duyuyordum ancak şu anda ilişkimizin daha iyi olduğunu düşünüyorum ve kendimi güçlü hissediyorum. Çünkü isteklerimi rahatça yerine getirebiliyorum" dedi.

"ZAMANLA İKNA OLDU"

Başka erkeklerle ilişki yaşamak istediğini ilk olarak 3 yıl önce kocasına söylediğini anlatan Kristina, "Bu isteğimi açtığımda kocam soğuk davrandı. Ben de ona 'Evli kalmak istiyorum ancak başka erkeklerle de olmak istiyorum' dedim. Zamanla bu duruma ikna oldu" ifadelerini kullandı.

KADININ İTİRAFINA TEPKİLER YAĞDI

Kristina isimli kadının anlattıkları sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcılar, kadının anlattıklarının ilişkide sadakatsizlik olduğunu savunarak, yaptığının yanlış olduğu yönünde yorumlar yapıldı. İkilinin aileleri ve arkadaşları da çifte tepki gösterdi.

Kristina, gösterdikleri tepki nedeniyle 25 yıllık arkadaşlarıyla ilişkilerine son verdiklerini ifade etti.