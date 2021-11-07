Dilan Çıtak, İdo'nun düğününe neden gitmedi? Kardeşler arasında büyük kriz!Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama geldi! Prof. Dr. Tevfik Özlü "Pandemiyi bitirecek bir şeyi ben ufukta göremiyorum"Kazım Koyuncu sözleri | Şarkıları | Kazım Koyuncu mezarı | Kazım Koyucu Nereli?Karadeniz'in hırçın çocuğu 50 yıl önce bugün doğdu! Kazım Koyuncu'yu sevenleri 50. yaş gününde anıyor!Kabare Tiyatrosu ne demek, TDK'ya göre Kabare Tiyatrosu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?ŞOK 7 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu| ŞOK'ta bu hafta neler var?Kıbrıs Zafere Doğru 13. bölüm full, tek parça izle | Kıbrıs Zafere Doğru son bölüm YouTube izleKırmızı Oda 50. bölüm full, tek parça izle | Kırmızı Oda son bölüm YouTube izleArka Sokaklar 602. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izleAşk Mantık İntikam 20. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. 2 çocuk annesi kadından olay itiraf! "Kocamı aldatmadan duramıyorum, zamanla bu duruma ikna oldu"

2 çocuk annesi kadından olay itiraf! "Kocamı aldatmadan duramıyorum, zamanla bu duruma ikna oldu"

2 çocuk annesi Krystina'nın sosyal medya hesabından yaptığı itiraflar güne damga vurdu. Krystina, kocasını aldatmadan duramadığını ve kocasının bu konuda zamanla ikna olduğunu söyledi. Krystina, ilişkilerinin artık daha iyi olduğunu savundu.

2 çocuk annesi kadından olay itiraf! "Kocamı aldatmadan duramıyorum, zamanla bu duruma ikna oldu"

Sosyal medya platformu TikTok'ta birbirinden ilginç hikayeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan iki çocuk annesi Kristina isimli kadının paylaştığı video ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Krystina, kocası Mark'ı aldatmadan duramadığını ve çok sayıda kişiyle ilişkiye girdiğini itiraf etti.

"İLK BAŞLARDA SUÇLU HİSSETTİM"

Kendisini ilk zamanlarda suçlu hissettiğini belirten Kristina, "Evet ilk zamanlarda suçluluk duyuyordum ancak şu anda ilişkimizin daha iyi olduğunu düşünüyorum ve kendimi güçlü hissediyorum. Çünkü isteklerimi rahatça yerine getirebiliyorum" dedi.

2 çocuk annesi kadından olay itiraf! Kocamı aldatmadan duramıyorum, zamanla bu duruma ikna oldu

"ZAMANLA İKNA OLDU"

Başka erkeklerle ilişki yaşamak istediğini ilk olarak 3 yıl önce kocasına söylediğini anlatan Kristina, "Bu isteğimi açtığımda kocam soğuk davrandı. Ben de ona 'Evli kalmak istiyorum ancak başka erkeklerle de olmak istiyorum' dedim. Zamanla bu duruma ikna oldu" ifadelerini kullandı.

2 çocuk annesi kadından olay itiraf! Kocamı aldatmadan duramıyorum, zamanla bu duruma ikna oldu

KADININ İTİRAFINA TEPKİLER YAĞDI

Kristina isimli kadının anlattıkları sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcılar, kadının anlattıklarının ilişkide sadakatsizlik olduğunu savunarak, yaptığının yanlış olduğu yönünde yorumlar yapıldı. İkilinin aileleri ve arkadaşları da çifte tepki gösterdi.

Kristina, gösterdikleri tepki nedeniyle 25 yıllık arkadaşlarıyla ilişkilerine son verdiklerini ifade etti.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT