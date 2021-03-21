Son dakika | 2 çocuk buldukları cismin patlaması nedeniyle öldü!

Son dakika haberi... Olay, öğle saatlerinde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, adları henüz belirlenemeyen 14 ve 16 yaşlarında 2 çocuk, buldukları cisimle oynarken patlama oldu.

Patlama sonucu yaralanan çocuklar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuklar, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.