2. Çocuk Hakları Festivali yarın başlayacak İstanbul'da başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü, bu yıl ikincisini düzenlediği "Çocuk Hakları Festivali" ile kutluyor.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, festival yarın İstanbul'un birçok noktasında çocuk ve yetişkinlerin katılımıyla başlayacak.

Festivalde, Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi, Müze Gazhane Meydan Sahnesi, Müze Gazhane T Atölye, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi ve Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Sahnesi'nin yanı sıra çocukların rahatlıkla ulaşabileceği mahalle evleri, kütüphaneler ve açık alanlarda düzenlenecek sınırlı kontenjanlı atölyelere çocuklar ve yetişkinler katılabilecek.

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2. ÇOCUK HAKLARI FESTİVAL YARIN BAŞLAYACAK

Alanında bilgi ve deneyim sahibi eğitmenlerin yer alacağı, interaktif olarak yapılacak etkinliklere "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden kayıt yapılabilecek.

İki gün boyunca sürecek programların, çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalık oluşturması ve çocuk bakışlı politikaların inşasına yardımcı olması amaçlanıyor.

Festivalde çocuklar ve yetişkinler, müzik, dans, oyun yazarlığı, resim, çocuk oyunu, çocuk yogası, masal atölyeleri, söyleşiler gibi farklı disiplinlerde gerçekleşecek etkinliklerle birlikte çocuk hakları konusunda bilgi ve farkındalık kazanabilecekler.

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Aynı zamanda festival kapsamında çocuklar "Bekçi ile Postacı" oyunu, masal ve beden perküsyonu dinletisiyle haklarını öğrenmenin yanı sıra "Bekçi ve Postacı" oyunu ekibiyle de söyleşi gerçekleştirecek.

2. Çocuk Hakları Festivali, Prof. Dr. Betül Çotuksöken, 1. Çocuk Hakları Festivali katılımcıları Ela Aydoğan, Azra Aydoğan ve İstanbul Kent Konseyi ve Çocuk Danışma Kurulu'nun katılacağı etkinlikle devam edecek.

Festival, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Orkestrası ve Korosu Mini Konseri'yle 20 Kasım'da sona erecek.