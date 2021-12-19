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  3. 2 çocuk öksüz kaldı! Diyarbakır'da yürek burkan olay

2 çocuk öksüz kaldı! Diyarbakır'da yürek burkan olay

7 gündür kendisinden haber alınamayan Şerifa Çiçek'in cansız bedeni yaşadığı eve yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

2 çocuk öksüz kaldı! Diyarbakır'da yürek burkan olay

Olay, Gaziantep'im Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi'nde meydana geldi.

6 yıldır evli olduğu Şerifa Çiçek'ten 12 Aralık Pazartesi gününden bu yana haber alamayan Mehmet Çiçek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 4 yaşındaki küçük kızı Esma'nın telefonla kendisi aramasının ardından eve gittiğini ve 3 aylık oğlu Enes ile kızını yalnız başına bulduğunu söyledi. Eşi Şerifa Çiçek'in cep telefonunu kızına verip, evden ayrıldığını öğrendikten sonra durumu yakınlarına bildirdiğini söyleyen Mehmet Çiçek, sonuç alamayınca da polise haber verdiğini ifade etti.

EVİNE YAKLAŞIK 10 KİLOMETRE MESAFEDE CESEDİ BULUNDU

Polis ekipleri, kayıp Şerifa Çiçek'in bulunması için çalışma başlattı. 

Şerifa Çiçek'in evine yaklaşık 10 kilometre mesafede Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi'nde yüksek gerilim hattına bakım ve onarım için gelen ekipler, elektrik direğinin altında bir kadının hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede, cesedin Şerifa Çiçek'e ait olduğu belirlendi. Çiçek'in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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