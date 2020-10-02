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2 Ekim 2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete

2 Ekim 2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar var? Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına ilişkin detayları sizler için derledik.

2 Ekim 2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete

2 Ekim 2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'nin detayları belli oldu. Bugün Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare Bölümü, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul Kararı, Yargı Bölümü, Anayasa Mahkemesi Kararı, İlan Bölümü detayları yer alıyor. 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TEBLİĞ

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KURUL KARARI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 29/9/2020 Tarihli ve 2020/DK-İD/274 Sayılı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2 Ekim 2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 22/7/2020 Tarihli ve 2018/10953 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ 

2 Ekim 2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete

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