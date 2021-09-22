2. el parça itirazı üzerine Danıştay harekete geçti!

Danıştay 8. Dairesi, Trafik sigortası çarpan araçta, sahibinin rızası alınmadan "orijinal parça" yerine "yeniden kullanılabilir parça" kullanılmasını mülkiyet hakkını kısıtladığı kararına vardı.

BAROLAR BİRLİĞİ DAVA AÇTI

20 Mart 2020’de Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar başlıklı Tebliğ, yayımlandı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tebliğin, aracına çarpılan kişinin rızası aranmaksızın, sigortanın 'orijinal parça' yerine 'yeniden kullanılabilir parça' kullanılmasını yargıya taşımıştı. Tebliğdeki bazı maddelerin Anayasa’ya, Karayolları Trafik Kanunu’na, Avukatlık Kanunu’na, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle TBB kararın iptalini istemişti.

TBB’nin açtığı davada ilk karara göre: Danıştay, tebliğdeki, sigorta ilişkisinin tarafı olmayan ve doğrudan zarar gören 3. kişilerin araçlarında meydana gelen hasarın, rızaları alınmaksızın İkinci El parça ile değiştirilmesine sebep olan düzenlemenin önüne geçti.

Danıştay önümüzdeki günlerde dava karara bağlanacak. Bu kararla, 'rıza' aranmadan hasar gören araçlarda 'yeniden kullanılabilir parça' uygulaması Danıştay kararıyla durmuş olacak.