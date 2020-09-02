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  3. 2 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu

2 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu

2 Eylül 2020 tarihli ve 31232 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Emrah ŞENER’in Atanması Hakkında Karar yer alıyor. İşte detaylar...

2 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu

Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 2 Eylül 2020 tarihli sayısı çıktı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Emrah ŞENER’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2020/417) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 01/09/2020 Tarihli ve 130 Sayılı Kararı  DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TEBLİĞ

Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2017/21825 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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