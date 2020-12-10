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  3. 2 gün arayla 7 motosiklet çaldı! Adam mı öldürdük diye kendini savundu

2 gün arayla 7 motosiklet çaldı! Adam mı öldürdük diye kendini savundu

Antalya'da 3 ayrı mahalleden 2 günde 7 adet motosiklet çaldığı tespit edilen şüpheli şahıs jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Yakalanan şahsın adam mı öldürdük şeklinde kendini savunması dikkat çekti.

2 gün arayla 7 motosiklet çaldı! Adam mı öldürdük diye kendini savundu

Alanya'nın Mahmutlar, Konaklı ve İncekum mahallerinde 5-7 Aralık tarihlerinde motosiklet hırsızlığı olduğu ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti. Ekipler, hırsızlık yapılan bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek yaptığı teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelisinin B. K. (21) olduğu belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren JASAT ekipleri şüphelinin Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir adreste ikamet ettiği tespit etti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheli B. K.'yi gözaltına alırken, evin bahçesinde ise çalıntı motosiklet ele geçirdi. Gözaltına alınan B. K. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye sevk edildiği sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Adam mı öldürdük. Art arda neden fotoğraf çekiyorsun" diyerek tepki gösterdi.

2 gün arayla 7 motosiklet çaldı! Adam mı öldürdük diye kendini savundu

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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