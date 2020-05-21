2 gün önce doğan talihsiz bebek koronavirüs nedeniyle öldü

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde ilk kez bebek ölümü gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs hastası bir annenin erken doğumu nedeniyle prematüre olarak dünyaya gelen bebeği 2 gün sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkenin Sağlık Bakan Zweli Mkhize, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üzülerek söylemeliyim ki Kovid-19 kaynaklı ilk bebek ölümünü kaydettik." ifadesinde bulundu.

TALİHSİZ BEBEĞİN ANNESİNİN DE KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Hayatını kaybeden bebeğin zamanından önce doğduğunu belirten Zweli Mkhize, anneye doğum öncesi yapılan testin de pozitif çıktığını kaydetti. Mkhize, "Bebek doğduktan sonra ciğerlerinde sorun yaşıyordu ve nefes almakta güçlük çekiyordu." dedi.

Güney Afrikalı iki günlük bebeğin ölümü, Kovid-19 kaynaklı en küçük yaştaki ölümler arasında kaydedildi.

18 BİNİ AŞKIN KİŞİNİN TESTİ POZİTİF

Ülkede 506 bin 861 Kovid-19 testi yapılırken, 18 bin 3 kişinin testi pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 339 kişi hayatını kaybetti.