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2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | Evliya Çelebi Defteri TRT 2'de

TRT2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de sizler için 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat ekranlarda olurken 13:30'da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar yayınlanıyor. Akşam ise Evliya Çelebi Defteri TRT 2 'de...

2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | Evliya Çelebi Defteri TRT 2'de

Gün içinde yayınladığı film ve programlarla izleyici tarafından ilgiyle izlenen kanal TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Güne Hayat Sanat ile başlayan TRT 2'de hemen ardından Opera Dünyası yayınlanıyor. 13:30'da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar ekranda olurken akşam Evliya Çelebi Defteri TRT 2 seyircisiyle buluşuyor. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...

2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI 

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Anadolu Arkeolojisi

05:30 Bizim Resmimiz

06:00 Sinema +

06:30 Hayat Sanat

07:00 Opera Dünyası

07:30 Muasır

08:00 Kelimeler ve Şeyler

09:00 Eskici

09:30 Belgesel: Para

10:00 Geziyorum

10:30 Nakkaşın Fırçası

11:00 Düşüncenin Seyir Defteri

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 Sarayın Lezzetleri

16:00 Tarih Söyleşileri

17:45 Kısa Bir Ara

18:00 Hayat Sanat

18:30 Koleksiyoner

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Evliya Çelebi

20:30 Geri Dönüşen Sanat

20:45 Yabancı Sinema: Büyük Gelen Palto (Oversized Coat)

23:00 Edebiyat Söyleşileri

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