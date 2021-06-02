2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | Evliya Çelebi Defteri TRT 2'de
TRT2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de sizler için 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat ekranlarda olurken 13:30'da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar yayınlanıyor. Akşam ise Evliya Çelebi Defteri TRT 2 'de...
Gün içinde yayınladığı film ve programlarla izleyici tarafından ilgiyle izlenen kanal TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Güne Hayat Sanat ile başlayan TRT 2'de hemen ardından Opera Dünyası yayınlanıyor. 13:30'da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar ekranda olurken akşam Evliya Çelebi Defteri TRT 2 seyircisiyle buluşuyor. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...
2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Anadolu Arkeolojisi
05:30 Bizim Resmimiz
06:00 Sinema +
06:30 Hayat Sanat
07:00 Opera Dünyası
07:30 Muasır
08:00 Kelimeler ve Şeyler
09:00 Eskici
09:30 Belgesel: Para
10:00 Geziyorum
10:30 Nakkaşın Fırçası
11:00 Düşüncenin Seyir Defteri
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 Sarayın Lezzetleri
16:00 Tarih Söyleşileri
17:45 Kısa Bir Ara
18:00 Hayat Sanat
18:30 Koleksiyoner
19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00 Evliya Çelebi
20:30 Geri Dönüşen Sanat
20:45 Yabancı Sinema: Büyük Gelen Palto (Oversized Coat)
23:00 Edebiyat Söyleşileri