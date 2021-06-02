2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | Evliya Çelebi Defteri TRT 2'de TRT2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de sizler için 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat ekranlarda olurken 13:30'da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar yayınlanıyor. Akşam ise Evliya Çelebi Defteri TRT 2 'de...

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Gün içinde yayınladığı film ve programlarla izleyici tarafından ilgiyle izlenen kanal TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Güne Hayat Sanat ile başlayan TRT 2'de hemen ardından Opera Dünyası yayınlanıyor. 13:30'da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar ekranda olurken akşam Evliya Çelebi Defteri TRT 2 seyircisiyle buluşuyor. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı... 2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI 04:58 İstiklal Marşı 05:00 Anadolu Arkeolojisi 05:30 Bizim Resmimiz 06:00 Sinema + 06:30 Hayat Sanat 07:00 Opera Dünyası 07:30 Muasır 08:00 Kelimeler ve Şeyler 09:00 Eskici 09:30 Belgesel: Para 10:00 Geziyorum 10:30 Nakkaşın Fırçası 11:00 Düşüncenin Seyir Defteri 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 14:30 Koleksiyoner 15:00 Anadolu Arkeolojisi 15:30 Sarayın Lezzetleri 16:00 Tarih Söyleşileri 17:45 Kısa Bir Ara 18:00 Hayat Sanat 18:30 Koleksiyoner 19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 20:00 Evliya Çelebi 20:30 Geri Dönüşen Sanat 20:45 Yabancı Sinema: Büyük Gelen Palto (Oversized Coat) 23:00 Edebiyat Söyleşileri trt2trt2 yayın akışı