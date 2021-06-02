2 Haziran su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

2 Haziran 2021 Çarşamba günü İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli illerinde gerçekleşecek su kesinti listeleri şu sıralar internet mecrasında en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

2 HAZİRAN 2021 SU KESİNTİLERİ

2 HAZİRAN ÇARŞAMBA İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.06.2021 08:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,Gazi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.06.2021 08:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

2 HAZİRAN ÇARŞAMBA ASKİ SU KESİNTİSİ

POLATLI

Arıza Tarihi: 2.06.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 2.06.2021 20:00:00

Detay: POLATLI İLÇESİ YENİ MAHALLE HACIBAYRAM VELİ BULVARI VE REFİK CESUR CADDESİ KESİŞİMİNDE BULUNAN 560LIK ANA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANLI: SU KESİNTİSİ :02/ 06/ 2021 : SAAT : 08:00: / 20:00 / ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: İSTİKLAL MAHALLESİ,ZAFER MAHALLESİ,CUMHURİYET MAHALLESİ,KURTULUŞ MAHALLESİ,FATİH MAHALLESİ,ŞEHİTLİK MAHALLESİ,GAZİ MAHALLESİ VE YENİMAHALLENİN TAMAMINA SU VERİLEMEYECEKTİR



GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 2.06.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 2.06.2021 14:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi Haymana yolu üzerinde bulunan Q280 lik PE borudaki arıza nedeniyle 02/06/2021 saat 09:00 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Mogan Sevgi Çiçeği ve Çalıkuşu Siteleri.



SİNCAN

Arıza Tarihi: 2.06.2021 09:10:00

Tamir Tarihi: 2.06.2021 15:00:00

Detay: YUNUS EMRE MAHALLESİ ABDURRAHİM KARAKOÇ CD İÇERİSİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YUNUS EMRE MAHALLESİ VE ÇEVRESİ

2 HAZİRAN ÇARŞAMBA İZSU SU KESİNTİSİ

ÇEŞME - REİSDERE

02.06.2021 saat 09:10 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

Bağlantı Çalışması

6078 soka ve civarında yeni hat bağlantı çalışmaları için su kesintisi yaşanmaktadır

GÜZELBAHÇE - YELKİ

02.06.2021 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

2251 SOK GİRİŞİ VANA KAPALI

KARABURUN - İSKELE

30.05.2021 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

İSKELE MAHALLESİ HALİL ALTIN CADDESİNDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN HALİL ALTIN CADDESİ, OKUL SOKAK, AKVARYUM SİTESİ VE BODRUM CADDESİ ETKİLENECEKTİR.

KEMALPAŞA - 29 EKİM

02.06.2021 saat 08:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

BAĞYURDU 29 EKİM MAHALLESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİNDEN DOLAYI YAKLAŞIK 2 SAAT KESİNTİ YAPILACAKTIR

KEMALPAŞA - ÖRNEKKÖY

02.06.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması KANAL VE DOGALGAZ ÇALIŞMASI NEDENİNDEN DOLAYI YAKLAŞIK 3 SAAT KESİNTİ YAPILACAKTIR.

MENDERES - ORTA

02.06.2021 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

1171 SOKAK VE CEVRESİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR

MENEMEN - YAHŞELLİ

02.06.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

2 HAZİRAN ÇARŞAMBA İSU SU KESİNTİSİ

Şehitler Mah. / Gölcük

31/05/2021 23:54:00 ile 30/06/2021 01:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Yeni Mah. / Gölcük

31/05/2021 23:54:00 ile 30/06/2021 01:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.