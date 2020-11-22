2 kadını sokak ortasında dövüp kaçırmaya çalıştı! O dehşet anları kamerada...

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi, gece saatlerinde yabancı uyruklu iki kadını sırayla dövdükten sonra kaçırmaya kalktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kadınlar sokakta bağırdıkları ve çevreden yardım istedikleri görüldü.

ÖNCE DÖVDÜ SONRA KAÇIRMAK İSTEDİ

Erkek bir şahıs, yabancı uyruklu olduğu belirtilen iki kadını sokak ortasında darp etmeye başladı. Sırayla kadınları sertçe tokatlayan şahsı, başka bir kadın ile adam ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kavganın sebebi anlaşılamazken, erkek şahıs iki kadını tutup arabaya götürmeye çalıştı.

''BURADA KİMSE YOK MU?''

Darp edilen kadınlardan birisinin sürekli, ‘Burada kimse yok mu?’ ‘Komşular’ sözleri görüntülere yansıdı. Şahsın, kolundan tuttuğu bir kadını zorla araca bindirmeye çalışması, ardından diğer kadına yönelmesi de görüntülere yansıdı. Darp anı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.