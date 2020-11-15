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  3. 2 kadının öldüğü feci kazayı canlı yayın yaparken görüntüledi!

2 kadının öldüğü feci kazayı canlı yayın yaparken görüntüledi!

Tokat’ın Zile ilçesinde Eşref Aydın’ın (40) kullandığı otomobil Satılmış Bal'ın (40) kullandığı traktörün çektiği pancar sökme makinesine arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle karşı yöne geçen araç, Yasin Erdoğdu'nun idaresindeki otomobile çarpıştı. Feci kaza sosyal medyada canlı yayın yapan sürücünün görüntülerine an be an yansıdı.

Zile-Turhal karayolunun 2. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı.

40 yaşındaki Eşref Aydın’ın kullandığı 05 EH 492 plakalı Opel marka otomobil aynı yönde seyir halinde olan Satılmış Bal (40) idaresindeki 46 P 1269 plakalı traktörün çektiği pancar sökme makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile karşı yöne geçen araç, Yasin Erdoğdu idaresindeki 57 FB 596 plakalı Fiat marka otomobile çarpıştı.

ORTALIK CAN PAZARINA DÖNDÜ

Kazada Eşref Aydın idaresindeki araçta bulunan Emine (41) ve Gülizar Demir (43) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan araç sürücüleri ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Turhal ve Zile Devlet hastanelerine sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise Eşref Aydın’ın sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın görüntülerine yansıdı. Bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatılan yol, araçların çekici tarafından kaldırılmasının ardından açıldı. Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri inceleme yaptı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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