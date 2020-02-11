2 milyon lira dolandırıcılık yapan çete para ile birbirini dövdü

Yasa dışı bahis yoluyla 2 milyon liradan fazla para dolandıran çete üyelerinin para ile birbirlerini dövmesi dikkat çekti.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis oynatmak vaadiyle vatandaşları dolandıran çetenin peşine düştü. Bir ay süren teknik ve fiziki takip sonunda deşifre edilen çeteye yönelik operasyon yapıldı. Adana ile Mersin ve Bartın'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında, çete lideri Mahsun Ş. ile 19 adamı yakalandı.

2 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin bahis oynayacak kişileri, "Senin adına 300 liralık bahis oynayacağız, bu kupon tutarsa 50 ila 150 bin lira arasında para kazacaksın" diyerek ikna edip ardından da "Oynadığımız kupon tuttu. Ancak havale parasını ödemen gerekiyor" diyerek dolandırdıkları belirlendi. Aynı yöntemle 95 kişiden 2 milyon 165 bin liralık vurgun yapan çete üyelerinin 5 lüks aracına el konuldu.

PARA BALYASI İLE BİRBİRLERİNİ DÖVDÜLER

Çete üyelerinin, dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları gece kulüplerinde eğlenerek ve son model araçlar satın alarak harcadıklarını gösteren görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan bir aracın içerisinde çete üyelerinin birbirlerini para balyasıyla dövdüğü görüntüler ise şaşkına çevirdi.

AVUKAT ROLÜNE GİRİP TEHDİT ETMİŞLER

Çete lideri Mahsun Ş. ile Onur D. ve Taha G.'nin dolandırıcılıktan kazandıkları paralarla gece kulüplerinde eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı. Paralarla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan çete üyelerinin, para yatıran mağdurları, avukat rolüne girip, "Bu parayı ödemezsen devlet senin yasa dışı bahis oynama suçundan peşine düşer" diyerek korkuttukları öğrenildi.

Yakalanmamak için şehir şehir gezerek lüks villalar kiralayan şüphelilerin, yüklü miktarda paralarla çekilmiş fotoğrafları, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da tespit edildi.

Şüphelilerden çete lideri Mahsun Ş., Onur D. ve Önder A. tutuklandı. 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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