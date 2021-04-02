2 Nisan Otizm Farkındalık Günü pano | Otizm Farkındalık Günü rengi neden mavi?

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü pano| Otizm Farkındalık Günü rengi başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanla arasına girdi. Biz de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü yapılan pano çalışmalarını haberimizde derledik.

OTİZM NEDİR?

Genellikle çocukların doğumundan itibaren ilk 3 yaşta başlayan ve hayat boyu devam eden, kişinin etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade edebileceğimiz gelişimsel bir bozukluğa otizm denir.

OTİZM BELİRTİLERİ

Göz teması ya yoktur yada kısıtlıdır.

Adı ile seslenince tepki vermezler

Aşırı hareketli veya hareketsiz olabilirler.

Çevreleri ile ilgilenmezler

Sarılma ve öpme gibi fiziksel temastan hoşlanmazlar.

Konuşmada gecikme vardır.

İnsanlarla iletişim yerine cansız varlıklarla ilgilenirler.

Topluluk içinde yaşıtları ile diyalog kurmazlar, oyunlara katılmazlar, kendilerini izole ederler.

Konuşmayı öğrenseler bile hep aynı kelimeyi tekrar ederler.

Konuşmayı iletişim aracı olarak kullanmazlar

Uygun olmayan cümleler kurar kalıp gibi konuşurlar.

Konuşma şekilleri ve ses tonları tekdüzedir.

İlgisiz şekilde her şeye gülebilir ve kıkırdayabilirler.

Bir cismin bir parçasına takıntı yapabilirler. ( örneğin sürekli arabanın tekerleği ile oynamak)

Bazı objelere aşırı bağlanabilirler.

Düzen takıntıları vardır. Rutinleri bozulduğunda hırçınlaşabilirler.

Tekrarlayan bir hareketi örneğin el çırpma, zıplama, kendi etrafında dönme, sürekli öne arkaya sallanma, kanat çırpma gibi yaparlar.

Normal çocuklar gibi hayal kurarak oyun oynamazlar, arabaları dizer sürekli tekerini çevirirler.

Sürekli aynı oyunları oynarlar.

Bazıları çok inatçı ve hırçın olabilir.

Sosyal ortama girdiklerinde aşırı korkup tepki verebilirler.

Sıklıkla yemek yeme bozukluğu gösterirler.

Kendilerine ve etrafındaki eşyalara zarar verebilirler.

Tehlikeye karşı duyarsızdırlar.

Acıya karşı duyarsızdırlar.

Yapılan espriyi veya imayı anlamazlar.

Normal öğrenme metotlarına duyarsızdırlar.

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ RENGİ

Otizmin farkındalık günü rengi mavidir.

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ RENGİ NEDEN MAVİ?

Otizmli olan çocuklarda yapılan araştırmalarda göz bileşenlerinde anormallik olduğunu tespit edilmiş ve çocukların %85’inin normal gelişen çocuklara nazaran renkleri olduğundan daha yoğun algıladıkları tespit edilmiştir. Parlaklığı az olan renklerin bu spektrumdaki çocuklar için sakinleştirici etki yarattığını gözlemleyen uzmanlar, soğuk renk olarak görülen mavi rengin çocukları rahatlattığı belirlenmiştir. Bu yüzden otizmin rengi mavi olarak belirlenmiştir.

2 NİSAN OTİZM FARKINDALI GÜNÜ PANO