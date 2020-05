2 rekat hacet namazı nasıl kılınır? | Resimli anlatım

2 rekat hacet namazı nasıl kılınır?Birçok kişi arama motorlarında bu sorunun cevabına ulaşmak için arama yapmaya başladı. Nafile namazlar arasında yer alan Hacet namazı ile ilgili Din İşleri Yüksek Kurulu önemli bilgiler paylaşıyor. Peki 2 rekat hacet namazı nasıl kılınır? Ayrıntılar haberimizde...

2 REKAT HACET NAMAZE NASIL KILINIR?

Hâcet Namazı ile İlgili Hadis-i Şerif ve Hâcet Duâsı:

“Kimin Allâh’a veya herhangi bir insana ihtiyâcı hâsıl olursa, önce abdest alsın, bunu da güzel bir şekilde yapsın, iki rekât namaz kılsın, sonra Allâh Teâlâ’ya senâda bulunsun, Resûlü’ne salât okusun, daha sonra da şu duâyı yapsın:

Okunuşu: “Lâ ilâhe illallahül-halimül-kerimü. Sübhânellahi Rabbil-‘arşil-‘azîm. El-Hamdü lillahi Rabbil-‘âlemîn. Allahümme innî es’elüke mûcibâti rahmetike. Ve’azâime mağfiretike. Vel-ganîmete min külli birrin. Ves-selâmete min külli ismin. Eselüke illâ tede'â lî zenben illâ gafertehü. Ve lâ hemmen illâ ferrectehü. Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ lî”

Anlamı: «Halîm ve Kerîm olan Allâh’tan başka ilâh yoktur. Arş-ı A’zam’ın Rabbi, noksan sıfatlardan münezzehtir. Âlemlerin Rabbi’ne hamd olsun. Allâhım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek sebepleri taleb ediyor, her çeşit günâhtan koruman için sana yalvarıyorum. Her türlü iyilikte zenginlik, her çeşit günâhtan selâmet diliyorum. Rabbim! Affetmediğin hiçbir günâhımı, gidermediğin hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi yerine getir! Hangi amelden râzı isen onu ver, ey Rahîm olan, bana en ziyâde rahmet eden Rabbim!»

Bundan sonra dünyevî veya uhrevî her türlü ihtiyâcı için duâ etsin. Çünkü istediği kendisine verilecektir.” (İbn-i Mâce, İkâme, 189; Tirmizî, Vitr, 17)

Hâcet Namazı Kaç Rekattır: Hacet Namazı 2 rekat olarak kılınır.

Hâcet Namazı Ne Zaman Kılınır: Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir.

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Hâcet Namazı kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Hâcet Namazı Nasıl Kılınır? Erkekler ve Kadınlar için resimli

1. Rekat

Önce niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için Hâcet namazı kılmaya" diye niyet edilir ve Tekbir getirerek "Allahu Ekber" diyerek namaza başlanır.

Erkekler: Ellerin baş parmakları kulak yumuşaklarına değdirilir, avuç içleri kıble istikametine dönük şekilde parmak araları açılır.

Kadınlar: Eller omuz hizalarına kadar kaldırır, avuç içleri kıble istikametine açılır.

Eller bağlandıktan sonra, gözlerimiz secde edilecek yerden ayrılmadan "Sübhaneke" okunur. Sonra "Euzü Besmele" çekilerek "Fatiha Suresi" okunur ve Amin denir. Peşinden "Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet" okunur.

Erkekler: Tekbir aldıktan hemen sonra eller göbek altında sağ el sol elin üzerine bağlanır. Sağ elin küçük parmağıyla başparmak, sol elin bileğini halka gibi kavramış şekilde tutulur.

Kadınlar: Tekbir aldıktan hemen sonra iki el beraber göğüs üzerinde tutulur. Parmaklarını açmazlar ve düz olarak sağ eli sol elin üzerine koyarlar.

Namaz kıraatinden sonra "Allahü Ekber" diyerek rükua eğilinir. Rükuda iken en az üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.

Erkekler: Ellerle parmak araları açık olarak diz kapakları kaplanır, bel yerle paralel olcak şekilde düz tutulur, bacak ile kollar gergin olur ve gözler ayak uçlarına bakar. Dizler bükülmeden dik tutulmalıdır.

Kadınlar: Ayaklar az açık, baş sırt hizasına gelmeyecek kadar az eğik, dizler ile dirsekler hafif bükük ve gözler ayak uçlarına bakar. El parmak aralarını açmazlar ve dizlerini tutmazlar, sadece ellerini dizin üzerine gelecek şekilde baldıra koyarlar.

Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh" denir, tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir.

Ayakta kısa bir süre durduktan sonra "Allahü Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede iken en az üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.

Erkekler: Secdeye inerken önce dizler, sonra eller yere konur. Secdede iken başımız iki elimiz arasında, alın ve burun yere değecek ve parmaklar kıbleye doğru. Dirseklerimiz yere değmiyecek ve vücuda yapışık olmayacak. Ayak parmakları kıbleye dönük, topuklar bitişik duracak.

Kadınlar: Secdeye inerken önce dizler, sonra eller yere konur. Secdede iken başımız iki elimiz arasında, alın ve burun yere değecek ve parmaklar kıbleye doğru ve el parmaklarını birleştirir. Dirseklerimiz yere değecek ve vücuda yapışık olacak. Ayakların üstü yere gelmiş şekilde ve her iki ayak sağa yatık şekilde duracak.

Secdeden sonra, "Allahü Ekber" diyerek oturuşa geçilir. Kısa bir müddet (Sübhânallah diyecek kadar) oturuşta durulduktan sonra tekrar secdeye gidilir.

Erkekler: Sol ayak yere yatık, sağ ayak dik olacak şekilde parmakları kıble istikametinde bükülür ve uylukların üzerinde oturulur. Avuçlar, dizin üzerine konur ve parmaklar serbest bırakılır.

Kadınlar: Ayaklarımız sağa çıkarılmış şekilde ayaklar üzerine değil yere oturulur. Avuçlar, dizin üzerine konur ve parmaklar serbest bırakılır.

İkinci secdede yine en az üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.



2. Rekat

İkinci secdeden sonra "Allahu Ekber" deyip ayağa kalkarız, böylece ikinci rekat başlamış olur.

"Besmele" çekilerek "Fatiha Suresi" okunur ve Amin denir. Peşinden "Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet" okunur.

Namaz kıraatinden sonra "Allahü Ekber" diyerek rükua eğilinir. Rükuda iken en az üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.

Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh" denir, tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir.

Ayakta kısa bir süre durduktan sonra "Allahü Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede iken en az üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.

Secdeden sonra, "Allahü Ekber" diyerek oturuşa geçilir. Kısa bir müddet (Sübhânallah diyecek kadar) oturuşta durulduktan sonra tekrar secdeye gidilir.

İkinci secdede yine en az üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.

İkinci secdeden sonra "Allahü Ekber" diyerek ayağa kalkmayıp oturuşa geçilir. Oturuşta "Ettehıyyatü", "Allahümme Salli", "Allahümme Barik" ve "Rabbena" dualarını okuruz.

Erkekler: Sol ayak yere yatık, sağ ayak dik olacak şekilde parmakları kıble istikametinde bükülür ve uylukların üzerinde oturulur. Avuçlar, dizin üzerine konur ve parmaklar serbest bırakılır.

Kadınlar: Ayaklarımız sağa çıkarılmış şekilde ayaklar üzerine değil yere oturulur. Avuçlar, dizin üzerine konur ve parmaklar serbest bırakılır.

Dualar bitince başımızı önce sağ tarafa çevirerek "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz.

Sonra sola çevirip yine "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz.

Böylece 2 rekatlık Hâcet namazı sona ermiş olur.

HACET NAMAZI NEDİR?

Bir müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah’ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah’tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur. Kılınan bu namaza “Hâcet namazı” denir. Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah’tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah’ı anıp Resûlullah’a salavat getirsin ve şöyle desin:

(“Hilim ve kerem sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!”) (Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 189)

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Din İşleri Yüksek Kuruluu Başkanlığı, "Hacet namazı nasıl kılınır?" sorusunu şu şekilde yanıtlamıştır:

Bir müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah’ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah’tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur. Kılınan bu namaza “Hâcet namazı” denir. Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah’tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah’ı anıp Resûlullah’a salavat getirsin ve şöyle desin:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِى ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

(“Hilim ve kerem sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!”) (Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 189)

Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır. Bu namazı dört rekât kılacak olan kişi, birinci rekâtında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Ayetü’l-kürsî, diğer üç rekâtında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıdaki duayı yapar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 472-473).

NAFİLE NAMAZLARIN CAMİDE Mİ, EVDE Mİ KILINMASI DAHA FAZİLETLİDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.),farz namazların cemaatle kılınmasını tavsiye etmiş ve “Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.” (Buhârî, Ezân, 30; Müslim, Mesâcid, 249-250) buyurmuştur. Diğer bir hadislerinde ise “Eğer müminler yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmanın sevabını bilselerdi emekleyerek de olsa cemaate katılırlardı” (Buhârî, Ezân, 32) buyurmuştur.

Hz. Peygamber (s.a.s.),gerek beş vakit farz namazların öncesinde ve sonrasında, gerekse farz namazlardan ayrı olarak sünnet ve nafile namaz kılar; sünnet ve nafile namazların evde kılınmasının daha uygun olacağını belirtirdi. Bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en makbulü, insanın evinde kıldığı namazdır.” (Buhârî, Ezân, 81; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 213) Diğer bir hadislerinde ise Hz. Peygamber (s.a.s.),“Biriniz farz namazını mescidde kıldığı zaman, o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala, bu nafile namaz sebebiyle evinde hayır yaratır.” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 210; İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 186) buyurmuş; hatta “Namaz kılmayarak evlerinizi kabirlere çevirmeyin” (Buhârî, Salât, 52) uyarısında bulunmuştur.

Buna göre, farz namazların sünnetleri dâhil tüm nafile namazların camide kılınması mümkün olmakla birlikte, evlerde kılınması daha faziletlidir.

HACET DUASI NEDİR?

Dualar da ibadet yerine geçiyorlar. Dualar, namazla birlikte kulun, Allah’a (cc) en çok yaklaştığı ve kendini yakın hissettiği durumlardır. Ne sıkıntınız, ihtiyacını ve dileğiniz varsa el açıp Allah’tan (cc) istiyorsunuz.

Birden fazla okuyacağınız hacet duası bulunuyor. Kur’an’dan ayetler okuyacağınız gibi, sahabilerin ve alimlerin okuduğu dualardan da edebilirsiniz. En çok bilinen ve okunan hacet duası;

“Lâ ilâhe illâllah-ül-halîm-ül-kerîm. Sübhânallahi Rabb-il-arş-il-azîm. Elhamdü lillâhi Rabbil âlemin. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâimi mağfiretike vel ganîmete min külli birrin vesselâmete min külli ismin lâ teda’ lî zenben illâ gafertehü velâ hemmen illâ ferrectehü velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ yâ erhâmerrâhimîn.” Duasıdır.

HACET NAMAZI DUASI

Hacet namazını 2, dört veya 12 rekat olarak kılabilirsiniz. Nafile namazları iki ve ikinin katları olarak kılındığı için buna dikkat etmelisiniz. Her rekatta Fatiha’dan sonra okuyacağınız sureler bellidir.

Birinci rekâtta Fatiha ve üç defa Âyet-el kürsi, diğer rekâtlarda Fatiha ile birer kere İhlâs, Felak ve Nas surelerini okuyorsunuz. İsterseniz her rekâtta Fatiha, Âyet-el-kürsi ve İhlâs da okuyabilirsiniz.

Namazınız bittikten sonra hacet duasını okuyorsunuz.

Peygamber Efendimizden aktarılan başka bir hacet namazı ve duası da şöyledir

Yatsı namazının son sünnetini kıldıktan sonra, yani vitir namazından önce 4 rekât hacet namazı kılıyorsunuz. Birinci ve üçüncü rekâtlarda Fatiha ve 3 Ayet-el Kürsi; ikinci ve dördüncü rekâtlarda Fatiha, 3’er kez İhlâs, Felak ve Nas surelerini okuyorsunuz.

Namazınız bittikten sonra ister Arapça hacet duasını, isterseniz aşağıdaki Türkçe duayı okuyabilirsiniz

“Alemlerin sahibi Yüce rabbim, sana yalvarıyorum. Âlemlere rahmet olarak gönderdiğin fahri kainat sevgili Peygamberimizi (asm) araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberimiz, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatrına hacetimi kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi! Fahri kainat efendimizi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!”

Duanızı ettikten sonra, duanın sonunda ne ihtiyacınız ve hacetiniz varsa onu belirtip, Allah’tan –hayırlısıysa- olmasını istiyorsunuz.

Büyük Hacet Duası

Peygamber Efendimizin Taif halkı için ettiği dua olarak bilinmektedir. Taif halkının peygamberimize, hakaretler, iftiralar ve şiddet dolu eylemlerine karşı Peygamberimiz kötü niyet beslememiştir. “Umarım Allah onların neslinden İslâm’a hizmet verecek imanlı bir topluluk getirir.” Diye dua etmiştir.

Büyük Hacet Duası, “Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kıllete hiyletiy ve hevâniy alennâs” cümlesiyle başlıyor. Anlamı ise; “Allâh’ım, kuvvetimin yetersiz kaldığını, çaresiz olduğumu, halk nazarında hor hakir hâle düştüğümü görüyorsun.” Şeklindedir.

Büyük belâya, haksızlığa, derde veya azaba düştüyseniz bu duayı sıklıkla okumanız tavsiye olunur. Duanızın makbul olması için sürekli okumalısınız. Duanızın kabul edileceği umuduyla, en az 40 gece okumalısınız.

Büyük hacet duasını gece namazından sonra yapabiliyorsanız secdede okumaya çalışın. Hacetinizin bir an önce kabul olmasını istiyorsanız farz namazlarından sonra devamlı okuyabilirsiniz.

Hacet Namazı Duası Arapça Ve Türkçe Okunuşu

Kuran ve İslam Arap diyarına indiği için, konuşulan ve Kuran dili Arapçadır. Bu nedenle bütün dualar da Arapça olarak bizlere nakledilmiştir. Alimler, surelerin, ayetlerin ve duaların Arapça okunması konusunda tavsiye ediyorlar. Bunun nedeni Arap harflerinin okunuşu, yazılışı ve mahreçleri farklıdır. Bir harfi bile yanlış okumanız kelime yanlışlığına ve anlam kaymasına yol açacaktır.

Bu nedenle dualarınızın tam ve makbul olması için Arapça veya Türkçe okunuşuyla okumaya dikkat etmelisiniz. Türkçe okunuşunda da harflerin üzerlerindeki işaretlere dikkat ederek okumaya özen gösterin.

Arapça ve Kuran harflerini bilmiyorsanız, Türkçe okunuşunda da yanlış yapmaktan çekiniyorsanız, mealinden okuyabilirsiniz.