Müge Dağıstanlı ile birlikte yıllarca magazin programı sunan Gülşen Yüksel şu sıralar TV8'de 2. Sayfayı sunuyor. Bunun üzerine Gülşen Yüksel'in hayatı merak konusu oldu. Biz de 2. Sayfa Gülşen kimdir? Gülşen Yüksel kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, eşi kim? Çocuğu var mı? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

2. SAYFA GÜLŞEN KİMDİR? GÜLŞEN YÜKSEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

24 Haziran 1977 yılında İstanbul’da doğan Gülşen Yüksel ekranlarda sık sık karşılaşıyoruz. Yüksel, sunuculuk yapmaktadır. Gülşen Yüksel vatan gazetesinde magazin müdürü olarak da çalışmıştır. Bu gazeteden sonra ise Sabah Gazetesinde çalışmaya başlamıştır. 2015 yılında ise 2. Sayfa adındaki programın sunuculuğunu yapmaya başlamıştır.

Programlar ile karşımıza çıkmış olan Gülşen Yüksel'in eğitim hayatı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Bu programları sunduğu esnada ise 21 Aralık 2012 tarihi itibari ile Metin Salt ile dünya evine girmiştir.

Sanatçının asıl mesleği Gazeteci olmakla beraber Tv Sunuculuğunda da büyük başarılar elde ettiği bilinmektedir.

Müge Dağıstanlı ile iyi çalıştığını söyleyen sunucu işini sevdiğini ve kariyerini bu alanda devam ettirmek istediğini de dile getirmektedir. Sanatçının gazetecilik hayatına da ara sıra yazdığı köşe yazıları ile devam ettiği bilinmektedir

EVLİ Mİ, EŞİ KİM? ÇOCUĞU VAR MI?

Başarılı magazinci Gülşen Yüksel kar, kış, kıyamet demeden 2012 yılı 21 Aralık'ta nikah masasına oturmuş o dönem çok konuşulmuştu. Gülşen Yüksel VESTEK’in Genel Müdürü Metin Salt ile evlidir. Çocuğu yoktur.