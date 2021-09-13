TV8 ekranlarında 2. Sayfa'da magazin programı sunmaya başlayan Müge Dağıstanlı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine 2. Sayfa Müge kimdir? Müge Dağıstanlı kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, eşi kim? Çocuğu var mı? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

2. SAYFA MÜGE KİMDİR? MÜGE DAĞISTANLI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1968 İstanbul'da doğan Müge Dağıstanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitimini tamamlamıştır.

Gazetecilik hayatına Posta Gazetesinde başlayan Müge Dağıstanlı, burada köşe yazarlığı yapmış ve magazin müdürü olarak görev almıştır. Radikal Gazetesi bünyesinde de çalışmış olan Müge Dağıstanlı, burada da yine sinema ve televizyon üzerine köşe yazıları yazmıştır.

2015 yılından bu zamana sabah kuşağında yayınlanan magazin programı sunmaya devam eden Müge Dağıstanlı, ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanmış olan "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu partneri Gülşen Yüksel ile birlikte yapmış, sonrasında ise Show TV'ye geçmiştir.

Şubat 2016 tarihinden beri yine Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını Kanal D ekranlarında sunmaktadır. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sundukları "Renkli Sayfalar" programı 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde de "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir.

Şu sıralar TV8'de 2. Sayfa programını sunuyor.

EVLİ Mİ, EŞİ KİM? ÇOCUĞU VAR MI?

2017 yılında Reha Erdoğan evlenen Müge Dağıstanlı'nın çocuğu yoktur.