2 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 tekrar bölümüyle Kanal D'de Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlarının olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 2 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışına yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Gelinim Mutfakta yayınlanıyor. Akşam ise Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 tekrar bölümüyle ekranlara geliyor.

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KANAL D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal 13:00'da sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'yı ekrana veriyor. Akşam ise Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 2 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı... 2 TEMMUZ 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2