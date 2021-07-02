2 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 tekrar bölümüyle Kanal D'de
Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlarının olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 2 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışına yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Gelinim Mutfakta yayınlanıyor. Akşam ise Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 tekrar bölümüyle ekranlara geliyor.
KANAL D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal 13:00'da sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'yı ekrana veriyor. Akşam ise Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 2 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı...
2 TEMMUZ 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2