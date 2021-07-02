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2 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 tekrar bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlarının olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 2 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışına yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Gelinim Mutfakta yayınlanıyor. Akşam ise Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 tekrar bölümüyle ekranlara geliyor.

2 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 tekrar bölümüyle Kanal D'de

KANAL D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal 13:00'da sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'yı ekrana veriyor. Akşam ise Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 2 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı...

2 TEMMUZ 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00  Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 

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