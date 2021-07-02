2 Temmuz 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show şahane skeçleriyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 2 Temmuz 2021 Cuma Show TV yayın akışına yer verdik. 13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda ekranlarda olurken hemen ardından Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı ekrana geliyor. Akşam ise Güldür Güldür Show yeni bölümüyle izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor...

2 TEMMUZ 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:00 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Van Helsing