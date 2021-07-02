Yaz geldi, yasaklar kalktı, doğa özlemi sona erdi! Vatandaşlar doğa yürüyüşleri ile nefes aldıLerzan Mutlu isyan etmişti! İrem Derici'ye site yönetiminden şok hareket!SON DAKİKA! BDDK onayladı: 21 tasarruf finansman şirketi için tasfiye kararı!Son dakika | Yargıtay Ceza Kurulu, MİT TIR'ları davasında kararını verdiVan Erciş'te akıl almaz olay! Fırın çalışanı ekmek hamurunu top gibi sektirdi, tavana fırlattı: "Şimdi onu baston yapıp millete satacak"Diyanet'in dergisinde 'cimri koca' fetvası: Kadınlar kendilerine para vermeyen eşlerinin cebinden gizlice para alabilir!Müge Anlı sezon finali 2021 ne zaman? Müge Anlı sezon finaline girdi mi son dakika?Açıklamalar peş peşe geliyor, tedirginlik artıyor! ECDC: "Yeni Kovid-19 dalgası yolda"TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR MİLLİ TAKIMI İNCELEMEYE ALDI!Samsun'da kan donduran cinayet! Kalbinden bıçaklanan Şinasi Tekcan hayatını kaybetti
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 2 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Birbirinden özel konuklarıyla Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star'da

2 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Birbirinden özel konuklarıyla Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star'da

Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Mesut Yar ile Bugün programıyla başlayan Star TV'de akşam birbirinden özel konukların bulunduğu Kuzeyin Oğlu Volkan Konak izleyici karşısına geçiyor. İşte 2 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı...

2 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Birbirinden özel konuklarıyla Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star'da

Ekranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 2 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışına yer verdik. 13:15'te ilgiyle izlenen program Gerçeğin Peşinde Star TV ekranında olurken akşam izleyenlerle keyifli anlar yaşatan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı şahane konuklarıyla ekrana geliyor...

2 TEMMUZ 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT