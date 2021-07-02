2 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Turandot Operası TRT2'de!
2 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Anadolu Arkeolojisi ekrana gelirken 09:30''da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Turandot Operası izleyiciyle buluşuyor. İşte 2 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 2 Temmuz Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 11:00'da Sarayın Lezzetleri ekrana geliyor. Akşam Turandot Operası TRT2 ekranlarında oluyor.
2 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
06:30 Hayat Sanat
07:00 Anadolu Arkeolojisi
07:30 Tiyatro Dünyası
08:00 Bir Zamanlar
08:30 Koleksiyoner
09:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
09:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
10:30 Anjelika Akbar İle Sesler
11:00 Sarayın Lezzetleri
11:30 Eskici
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
14:30 Geziyorum
15:00 Murat Boncuk'la Atölye
15:30 İzler Suretler
15:45 Kısa Bir Ara
16:00 Felsefe Söyleşileri
17:00 Sinema +
17:45 Fotoğraflar
18:00 Hayat Sanat
18:30 Geri Dönüşen Sanat
18:45 Randevu
19:00 Karalama Defteri
19:30 Muasır
20:00 Turandot Operası