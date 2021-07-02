2 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Turandot Operası TRT2'de! 2 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Anadolu Arkeolojisi ekrana gelirken 09:30''da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Turandot Operası izleyiciyle buluşuyor. İşte 2 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

A+ A-

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 2 Temmuz Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 11:00'da Sarayın Lezzetleri ekrana geliyor. Akşam Turandot Operası TRT2 ekranlarında oluyor. 2 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI 06:30 Hayat Sanat 07:00 Anadolu Arkeolojisi 07:30 Tiyatro Dünyası 08:00 Bir Zamanlar 08:30 Koleksiyoner 09:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 09:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 10:30 Anjelika Akbar İle Sesler 11:00 Sarayın Lezzetleri 11:30 Eskici 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 14:30 Geziyorum 15:00 Murat Boncuk'la Atölye 15:30 İzler Suretler 15:45 Kısa Bir Ara 16:00 Felsefe Söyleşileri 17:00 Sinema + 17:45 Fotoğraflar 18:00 Hayat Sanat 18:30 Geri Dönüşen Sanat 18:45 Randevu 19:00 Karalama Defteri 19:30 Muasır 20:00 Turandot Operası