Fetullah Gülen'e bir şok daha: Akrabası Munise Gülen İzmir'de yakalandı!2 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı | Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ATV'de2 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı2 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları | Resmi Gazete'de bugün (02.07.2021)2 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Turandot Operası TRT2'de!Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba oğul canından oldu!Sıcaklıklar bitti! Kuvvetli yağışlar geliyor! Meteoroloji'den 2 Temmuz Cuma hava durumu uyarısı! Sel, su baskını, dolu yağışına dikkat!Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midübüsün freni patladı: 1 ölü 16 yaralıKartal Tibet öldü mü? Kartal Tibet neden öldü? Kartal Tibet filmleriTürk sinemasından bir yıldız daha kaydı! Kartal Tibet, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 2 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Turandot Operası TRT2'de!

2 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Turandot Operası TRT2'de!

2 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Anadolu Arkeolojisi ekrana gelirken 09:30''da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Turandot Operası izleyiciyle buluşuyor. İşte 2 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

2 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Turandot Operası TRT2'de!

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 2 Temmuz Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 11:00'da Sarayın Lezzetleri ekrana geliyor. Akşam Turandot Operası TRT2 ekranlarında oluyor.

2 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

06:30 Hayat Sanat

07:00 Anadolu Arkeolojisi

07:30 Tiyatro Dünyası

08:00 Bir Zamanlar

08:30 Koleksiyoner

09:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

09:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

10:30 Anjelika Akbar İle Sesler

11:00 Sarayın Lezzetleri

11:30 Eskici

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

14:30 Geziyorum

15:00 Murat Boncuk'la Atölye

15:30 İzler Suretler

15:45 Kısa Bir Ara

16:00 Felsefe Söyleşileri

17:00 Sinema +

17:45 Fotoğraflar

18:00 Hayat Sanat

18:30 Geri Dönüşen Sanat

18:45 Randevu

19:00 Karalama Defteri

19:30 Muasır

20:00 Turandot Operası 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT