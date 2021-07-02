2 Temmuz Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler | İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbullular dikkat! Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi elektriklerinin kesildiğini fark edip Elektrikler ne zaman gelecek şeklinde soruların yanıtlarını aramaya başladı. BEDAŞ ve AYEDAŞ, internet adresleri üzerinden 2 Temmuz Cuma elektrik kesinti listesini yayımladı. Elektriklerinizin saat kaçta geleceğini merak ediyorsanız detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ilçe ilçe mahalle mahalle kesintilerin kaçta biteceği hakkında bilgiler.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK 2 TEMMUZ CUMA

AYEDAŞ, Anadolu Yakası elektrik kesinti listesi şöyle;

BEYKOZ

12:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: İHTİŞAM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: ULUÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: SULTAN AZİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: ALİ REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: AYDIN REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: SIRMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: SULTAN AZİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ALİ REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: DÜMEN ÇIKMAZI

12:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: ADIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: ÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: ELEM

09:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KIRKAĞAÇ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ATLAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: DEĞİRMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GÜNDOĞDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: PAZARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: İNHİSAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KUTLU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: DERİNCE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: NECİP FAZIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: HAMAK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

KADIKÖY

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: BATMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: SEHER

KARTAL

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MODA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT TURAN DAMGACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT YAVUZ BAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SERÇE

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ÇORUM

MALTEPE

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMİN

İstanbullular dikkat! Sular ne zaman gelecek 2 Temmuz Cuma? Bahçelievler su kesintisi, Esenler su kesintisi, Çekmeköy su kesintisi!

PENDİK

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: MAHMUT BAYRAM

14:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BAKÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BIKMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SENA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: YEŞİLIRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SAKSI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: CEYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KORU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SENA

16:00 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: AKKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BAKÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BÜLBÜL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BÜLBÜL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: CEPKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BAŞARAN

TUZLA

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: PİRİ REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: LÜTUF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇMELER - Sokak: D-100 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞİNASİ DURAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: AHMET YESEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: AKŞEMSEDDİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU

ÜMRANİYE

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AYAZMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BAHÇEVANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: CAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KADIRGA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KARTAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AHMET MERT

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BÜLBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YENİAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KOÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SÜMBÜL

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ESER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TAVUKÇUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NECİP FAZIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ANIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: HÜNKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: DEMİRTÜRK

09:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ARKADAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ATOM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AYGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: EDEBİYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KAMİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: İCLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: EBABİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KEKLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: FİRUZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KERVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: MELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TÜRBEDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: MAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AKŞEMSETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ÇAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TALATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: CENGİZ TOPEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AYBER

BEDAŞ, Avrupa Yakası elektrik kesinti listesi şöyle;

ARNAVUTKÖY

NO: 4236693

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 02/07/2021 00:00:00 - 02/07/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4235222

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ZİYA MERİÇ sk bölgelerinde 02/07/2021 02:00:00 - 02/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4236709

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah NURETTİN SÖZEN, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 02/07/2021 04:00:00 - 02/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 4231848

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AŞIK VEYSEL, MAVİ, ÇAVUŞ sk / YEŞİLKENT mah BALCIBÜK, G-10, G-2, G-3, G-4, G-658, G-663, G-664, G-665, G-668, G-678, G-9 sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231916

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, MARTI, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231929

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÖZGÜLER sk bölgelerinde 02/07/2021 13:00:00 - 02/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 4240834

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1772., 1773., 1774., 1775., 1777., 1779., 1780., 1781., 1782., 1783., 1784., 1785., 1786., 1787., 1788., 1789., 1790., 1791., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1895., 1896., 1899., 1900., 1917., 1918., 1920., 1921., 1948., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 02/07/2021 00:01:00 - 02/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4240835

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2055. sk / KEMALPAŞA mah 1947., 1948., 1949., 1950., 1951., 1953., 1955., 1956., 1958., 1959., 1960., HACI BEKTAŞİ VELİ sk bölgelerinde 02/07/2021 03:30:00 - 02/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237695

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4242324

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1297., 1298., 1299., 1300., 1306., 1307., 1308., 1309., 1311., 1312., 1360., 1371., MAHMUTBEY, ÜSKÜP, ŞEHİT ERDAL ÜNLÜ sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4229375

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2008. sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 4242361

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah YADİGAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1305., 1333., 1361., 1362., 1363., 1364., 1365., 1371., MAHMUTBEY, ÜSKÜP sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4242427

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATA, MEHMETÇİK 1, MİMAR SİNAN, SAKIP SABANCI, ULUGAZİ sk / SOĞANLI mah KAMER sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4242433

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah PINAR, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk bölgelerinde 02/07/2021 12:00:00 - 02/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 4240708

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah DEMİRYOLU, SAADETLİ, SALİHİYE sk bölgelerinde 01/07/2021 23:00:00 - 02/07/2021 02:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4240712

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah ZÜBEYDE HANIM sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZEYTİNLİK mah BİLGİ, LAMİBEY, PANCAR sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 4237833

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4240852

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YUNUS EMRE sk bölgelerinde 02/07/2021 11:00:00 - 02/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 4240868

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA, KALAMAN sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4240867

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah CUMHURİYET, EDİRNE, ELAZIĞ, EREĞLİ sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 4217264

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah KASAP KAMİL sk / SİNANPAŞA mah ŞAİR NEDİM sk / TÜRKALİ mah DİZİ, HATTAT TAHSİN, ŞAİR NEDİM sk / VİŞNEZADE mah ABACI LATİF, ACISU, AKTARLAR, DİBEKÇİ, ENİS AKAYGEN, ENİS AKAYGEN KUYU ÇIKMAZI, ENİS AKAYGEN ÇIKMAZI, HACI HALİT ARSA, HACI HALİT BEY, MAÇKA MEYDANI, MAÇKA TALİMYERİ, PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞÇA, REFİK OSMAN TOP, SERVİREVAN ÇIKMAZI, SETBAŞI, SÜLEYMAN SEBA, VANİLYA, VİŞNELİ TEKKE, VİŞNEZADE CAMİ, ÇATLAKÇEŞME, ÇAVDARCI, ÇEKİRDEK, ÇEŞME MEYDANI, ÖZGÜR, ŞAİR NEDİM, ŞENLİKDEDE DERE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah MAÇKA sk bölgelerinde 02/07/2021 00:00:00 - 02/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4240909

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYDIN, AYTAR, BAŞLIK, FECRİ EBCİOĞLU, NİSBETİYE sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 4184141

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AVCILAR, AYGÜL, BABAPINAR, BABAPINAR ARALIĞI, CANDAN, KAYIŞOĞLU, MERDİVENLİ sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4239323

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah ATMACA, BAYIR, BILDIRCIN, DUTLUK, EKOL, FUADİYE, KARAAĞAÇ, LEYLEK, POLİS, SANDALCI KERİM, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, ZOR BAYIR, İMRAHOR sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 4242375

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ARDIÇ, BILDIRCIN, D-100 KARAYOLU, ERAY 1, GEÇİT, HUZUR, KAVAK 1, KEMER, PAPAĞAN, RAFETBEY, SAKA, UĞURLU 1, YAY, ÇAM 2, ÇEMBER sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4242356

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ALAYBEYİ sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 4229389

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, DRAMA sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, YELTEPE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231947

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MİHRİMAH sk / ÇANAKÇA mah UYUM sk bölgelerinde 02/07/2021 09:30:00 - 02/07/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 4240866

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÜLYÜZÜ, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4240863

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GAYRET, GAZEL, GAZETECİ, GAZİ EMİR sk bölgelerinde 02/07/2021 11:00:00 - 02/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4188912

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk / ÇINAR mah 1357., 1401., 1402. sk / ÖRNEK mah 1352., 1353., 1354., 1355., 1356., 1357., 1359., 1365., 1367., 1368., 1369., 1370., 1371., 1372., 1373., 1374., 1375., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 02/07/2021 00:00:00 - 02/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230495

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1993., 498., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / PİRİ REİS mah 2268., 2328., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 02/07/2021 00:00:00 - 02/07/2021 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4216496

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1993., 498., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / PİRİ REİS mah NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 02/07/2021 00:30:00 - 02/07/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4189960

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 269., 270., 285., AVNİ ANIL, KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 270., 271., 272., 273., ATALAY, KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230431

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1869. sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 4237076

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 02/07/2021 00:05:00 - 02/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237066

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET, GÜLÇATI sk bölgelerinde 02/07/2021 00:05:00 - 02/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237664

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah MİMARSİNAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk / BAĞLARBAŞI mah ADSIZ NEFER, ALEV ÇIKMAZI, AYDIN, AYDINLAR, BAĞLAMA, BAĞLARBAŞI, DAL, DERYA, DESTEGÜL, DİLARA, EMEK, GÜLLÜ, GÜLİZAR KALFA, GÜNDÜZ, KAPLAN, KEÇEYOLU, KIBRIS, KURTOĞLU, KÜÇÜKKÖY, KİRAZLI, LALELİ, MENEKŞE, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, SU ÇİÇEĞİ, SİPAHİLER, TULUMBA, VİŞNELİ, YENİ, YEŞİL, YÜCE, ÇEŞMELİ, ÇİMENZAR, ÜNLÜ, İDİL, ŞEHİT CİHAN ELKAN, ŞEHİT ÜMİT GÜNAYDIN sk / KARADENİZ mah 1144., 1157. sk / MERKEZ mah 3. BAĞLAR, 3. SELVİ, 4. BAĞLAR, 5. BAĞLAR, 6. BAĞLAR, BAĞLAR, BÜYÜK YILDIZ, CUMHURİYET, FERAH, GONCADAL, GÜVERCİN, HAYDARPAŞA, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, KÜÇÜK YILDIZ, KÜÇÜKKÖY, KÜÇÜKSELVİ, MERİÇ, NAR ÇIKMAZI, SANATKAR, SELVİLİ, TEPE, YENİGÜN, YEŞİL YAPRAK, YEŞİL ŞİMŞİR, YEŞİLOVA, YEŞİLTEPE, YILDIRIM BEYAZIT, YONCA, ÇAYIRLI, ÇAYIRLI EVLER, İSTİKLAL sk / SARIGÖL mah DEVRAN, KARDELEN, LALELİ, OKUL, ÇETİNKAYA, ŞEBNEM sk / ŞEMSİPAŞA mah 10., 11., 9., SOKULLU MEHMETPAŞA sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah KUMRU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 180., 191. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1457. sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4244317

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ATLI SPOR sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 4217271

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AYBENİZ, DERE, KAYNAR, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE sk / YILDIZTABYA mah KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, YILDIZ, İKRAM sk bölgelerinde 02/07/2021 09:30:00 - 02/07/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4241330

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 260., 261., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 279., 280., 281., 322., 323., 324., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖŞK, PAŞAÇAYIRI sk / YENİ MAHALLE mah 504., 505., KÖŞK, MERDİVENLİ, PAŞAÇAYIRI, ŞEHİT OKAN GÜNER sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 4222344

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GÜRPINAR, METE, MURATLI sk bölgelerinde 02/07/2021 00:00:00 - 02/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4222350

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ALTAY, GÜNDOĞDU, KINALITEPE, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk bölgelerinde 02/07/2021 03:00:00 - 02/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237232

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SOĞANLI, ÖZGÜR sk / MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, ALTIN BAKKAL, ARI, BAYRAMPAŞA, ERHAN, HIZAL, KARINCA, SAKIZ, SOKULLU MEHMET PAŞA, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, UZUN HASAN, YÜKSELEN, ÇOKÜNLÜ, ÜNLÜ, İRFAN, İSKENDER sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 4226350

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKTAR, TAŞOCAĞI sk / MERKEZ mah AYAZMA sk / ÇAĞLAYAN mah DERGAH, FEVZİ ÇAKMAK, KAYABAŞI, MERAL, POYRAZ, SAHRA, TAFLAN, TÜRKAN, VATAN, ZUHAL sk bölgelerinde 02/07/2021 01:00:00 - 02/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226355

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYAZMA, SANAYİ sk bölgelerinde 02/07/2021 03:00:00 - 02/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4227435

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah GÖKHAN, GÜLİZAR, NARİN sk bölgelerinde 02/07/2021 09:30:00 - 02/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4227439

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ABACI YOKUŞU, CESUR, GÖKHAN, GÜLİZAR, MESUTBEY, NARİN, NAZLICAN sk bölgelerinde 02/07/2021 09:30:00 - 02/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4242413

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah DERVİŞ, HOROZ, KANDİL, MESCİT, METE, OLTU, SÖNMEZ, SÜSLÜ ÇIKMAZI, SİVAS, ŞEHİT UĞUR ADA sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4240984

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah SARP, SEĞMEN sk bölgelerinde 02/07/2021 12:00:00 - 02/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 4217237

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah TEPE sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.SANCAK, 1.SARMAŞIK, 1.YAĞIZ, 1904, 2.ŞAHİN, 3.ZAFER, 3.İNÖNÜ, SÜPHAN, ZENGİN, ŞEHİT KEMAL DEMİR sk bölgelerinde 02/07/2021 00:01:00 - 02/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217236

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.BAYRAK, 1.BURCU, 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.NERGİZ, 1.NİLÜFER, 1.SANCAK, 1.SARMAŞIK, 1.YAĞIZ, 2.GÜLER, 2.YAVUZ, 3.BARIŞ, 3.ZAFER, 3.İNÖNÜ, 4.FATİH, BAHARİYE, GÜRLER, OSMANCIK, SÜPHAN, ZENGİN, ŞEHİT KEMAL DEMİR sk / TEVFİKBEY mah TEKİN sk bölgelerinde 02/07/2021 00:01:00 - 02/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237845

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah MURAT sk / MEHMET AKİF mah 2.MANOLYA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4252321

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.CUMHURİYET, 1.ELİF, 1.KARACA, 1.OZAN, 1.ÖZAY, 1.ŞAHİN, 2.GÖL, 2.SAKIZ, 2.YONCA, 2.ÜLKÜ, 3.ATATÜRK, 3.FİLİZ, 3.PINAR, 4.YILDIZ, 5.KARTAL, ANIL, GARİP, KURUÇEŞME, MEZARLIK YOLU, SAMET, ZEYNEP sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230430

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.TUNA, CEM SULTAN, ERDİR, FENER, NADİRE, ŞANLI sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4240851

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.POSTA, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4240854

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GÜNER sk bölgelerinde 02/07/2021 13:00:00 - 02/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4240858

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah ARZU, DEREBOYU, ELMALI sk bölgelerinde 02/07/2021 14:00:00 - 02/07/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 4239317

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah ARIKENT SİTESİ, ASMALI, ATALAR, BALAMİR, DARÜŞŞAFAKA BİLİNMEYEN, ILICA, ÇAĞDAŞ BOĞAZİÇİ SİTESİ YOLU sk / PINAR mah BALABANDERE, FENER ÇİÇEĞİ , SARIYER, TARİH, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 02/07/2021 01:00:00 - 02/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4228960

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ, ASLANBAŞ, BOZTEPE, YILDIRIM sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4229382

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah BALABANDERE, MEZARLIK ÜSTÜ, NURİ PAŞA sk bölgelerinde 02/07/2021 09:30:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4241010

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 4234321

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah MORMENEKŞE sk bölgelerinde 02/07/2021 01:00:00 - 02/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4234322

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah İLTER sk bölgelerinde 02/07/2021 04:00:00 - 02/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4227316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BEDRİ RAHMİ, TERAKKİ sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237688

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SEMİZKUMLAR mah sk / YOLÇATI mah sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4241720

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, MALİK, MÜCADELE, MÜMTAZ, NEDİM, SABİT, SEBAHAT, SENİYE, SERTAN, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TEKİNER, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, İLHAMİ, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEREF sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237682

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALTAŞ, AYÇİÇEK, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, GÜLÇİÇEK, NARÇİÇEK, TEKİN sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4240983

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah AKÇAKÖY, ALTINHOROZ, ARABACIOĞLU, AYIŞIĞI, BUYRUK, CAMBAZTEPE, CİHANGİR, DEVECİOĞLU, EFSUN, ERTEPE, EZBER, EŞİT, FEDA, FINDIKLI, GÜMÜŞDENİZ, HACI ARİF BEY, HACI NURETTİN AKBULUT, HAK, HANEDAN, KAYALAR, KEMER, KILIÇ, KINALI VADİ, KIVANÇ, KIZILAY ÇIKMAZI, KIZILCIK, LADES, MADENLİ, MELEN, MUCİZE, MUHTEŞEM, MUNTAZAM, MÜRSEL, NAMDAR, PİRAMİT, REHBER, SOYDAŞ, SİLVAN, TAMBUR, TEMMUZ, TERİM, TÜRKMEN, UYUM, VAZİFE, YAMAN, YENİGÜN, YILDIRAY, YILMAZ ÇIKMAZI, YONCALI, YÜKSEL, ZEKAT, ZÜHRE, ÖMÜR, ÖVÜNÇ, ŞADİ, ŞENAY, ŞİMAL sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237648

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah YENGİ sk / KURFALLI mah EMİR KÜLAL sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4242320

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah GÜNEŞ, YOSUN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 02/07/2021 21:50:00 - 02/07/2021 23:50:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 4216476

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1272/1., 1279., 1279/1., 1280., 1281., 1281/1., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1289., 1293/1., 1293/2., 1293/3., 1293/4., 1428., 1428/1., 1428/2., 1429., 1429/3., 1429/4., 1429/5., 1429/6., 1435., 1436., 1437., 1438., 1439., 1440., 1441., 1441/1., 1442. sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.