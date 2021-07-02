2 Temmuz Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler | İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul planlı elektrik kesinti listesi yayımlandı. 2 Temmuz Cuma günü Beykoz'dan Kadıköy'e, Bakırköy'den Beşiktaş'a bir çok ilçede elektrikler kesilecek. Peki Elektrikler ne zaman gelecek 2 Temmuz Cuma? İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından paylaşılan 2 Temmuz elektrik kesinti listesi.
İstanbullular dikkat! Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi elektriklerinin kesildiğini fark edip Elektrikler ne zaman gelecek şeklinde soruların yanıtlarını aramaya başladı. BEDAŞ ve AYEDAŞ, internet adresleri üzerinden 2 Temmuz Cuma elektrik kesinti listesini yayımladı. Elektriklerinizin saat kaçta geleceğini merak ediyorsanız detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ilçe ilçe mahalle mahalle kesintilerin kaçta biteceği hakkında bilgiler.
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK 2 TEMMUZ CUMA
AYEDAŞ, Anadolu Yakası elektrik kesinti listesi şöyle;
12:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: İHTİŞAM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: ULUÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: SULTAN AZİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: ALİ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: AYDIN REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: SIRMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: SULTAN AZİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ALİ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: DÜMEN ÇIKMAZI
12:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: ADIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: ÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: ELEM
09:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KIRKAĞAÇ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ATLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GÜNDOĞDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: PAZARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: İNHİSAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KUTLU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: DERİNCE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: NECİP FAZIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: HAMAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
KADIKÖY
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: BATMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: SEHER
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MODA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT TURAN DAMGACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT YAVUZ BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SERÇE
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ÇORUM
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMİN
İstanbullular dikkat! Sular ne zaman gelecek 2 Temmuz Cuma? Bahçelievler su kesintisi, Esenler su kesintisi, Çekmeköy su kesintisi!
PENDİK
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: MAHMUT BAYRAM
14:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BAKÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BIKMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SENA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: YEŞİLIRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SAKSI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: CEYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KORU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SENA
16:00 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: AKKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BAKÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BÜLBÜL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BÜLBÜL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: CEPKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BAŞARAN
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: PİRİ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: LÜTUF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇMELER - Sokak: D-100 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞİNASİ DURAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: AHMET YESEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: AKŞEMSEDDİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU
ÜMRANİYE
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AYAZMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BAHÇEVANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: CAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KADIRGA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KARTAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AHMET MERT
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BÜLBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YENİAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KOÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SÜMBÜL
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ESER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TAVUKÇUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NECİP FAZIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ANIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: HÜNKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: DEMİRTÜRK
09:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ARKADAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ATOM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AYGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: EDEBİYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KAMİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: İCLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: EBABİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KEKLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: FİRUZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KERVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: MELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TÜRBEDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: MAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AKŞEMSETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ÇAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TALATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: CENGİZ TOPEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AYBER
BEDAŞ, Avrupa Yakası elektrik kesinti listesi şöyle;
ARNAVUTKÖY
NO: 4236693
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 02/07/2021 00:00:00 - 02/07/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4235222
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ZİYA MERİÇ sk bölgelerinde 02/07/2021 02:00:00 - 02/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4236709
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah NURETTİN SÖZEN, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 02/07/2021 04:00:00 - 02/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 4231848
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AŞIK VEYSEL, MAVİ, ÇAVUŞ sk / YEŞİLKENT mah BALCIBÜK, G-10, G-2, G-3, G-4, G-658, G-663, G-664, G-665, G-668, G-678, G-9 sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4231916
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, MARTI, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4231929
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÖZGÜLER sk bölgelerinde 02/07/2021 13:00:00 - 02/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 4240834
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1772., 1773., 1774., 1775., 1777., 1779., 1780., 1781., 1782., 1783., 1784., 1785., 1786., 1787., 1788., 1789., 1790., 1791., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1895., 1896., 1899., 1900., 1917., 1918., 1920., 1921., 1948., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 02/07/2021 00:01:00 - 02/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4240835
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2055. sk / KEMALPAŞA mah 1947., 1948., 1949., 1950., 1951., 1953., 1955., 1956., 1958., 1959., 1960., HACI BEKTAŞİ VELİ sk bölgelerinde 02/07/2021 03:30:00 - 02/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237695
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4242324
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1297., 1298., 1299., 1300., 1306., 1307., 1308., 1309., 1311., 1312., 1360., 1371., MAHMUTBEY, ÜSKÜP, ŞEHİT ERDAL ÜNLÜ sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4229375
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2008. sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 4242361
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah YADİGAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1305., 1333., 1361., 1362., 1363., 1364., 1365., 1371., MAHMUTBEY, ÜSKÜP sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4242427
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATA, MEHMETÇİK 1, MİMAR SİNAN, SAKIP SABANCI, ULUGAZİ sk / SOĞANLI mah KAMER sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4242433
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah PINAR, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk bölgelerinde 02/07/2021 12:00:00 - 02/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 4240708
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah DEMİRYOLU, SAADETLİ, SALİHİYE sk bölgelerinde 01/07/2021 23:00:00 - 02/07/2021 02:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4240712
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah ZÜBEYDE HANIM sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZEYTİNLİK mah BİLGİ, LAMİBEY, PANCAR sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 4237833
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4240852
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YUNUS EMRE sk bölgelerinde 02/07/2021 11:00:00 - 02/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 4240868
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA, KALAMAN sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4240867
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah CUMHURİYET, EDİRNE, ELAZIĞ, EREĞLİ sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 4217264
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah KASAP KAMİL sk / SİNANPAŞA mah ŞAİR NEDİM sk / TÜRKALİ mah DİZİ, HATTAT TAHSİN, ŞAİR NEDİM sk / VİŞNEZADE mah ABACI LATİF, ACISU, AKTARLAR, DİBEKÇİ, ENİS AKAYGEN, ENİS AKAYGEN KUYU ÇIKMAZI, ENİS AKAYGEN ÇIKMAZI, HACI HALİT ARSA, HACI HALİT BEY, MAÇKA MEYDANI, MAÇKA TALİMYERİ, PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞÇA, REFİK OSMAN TOP, SERVİREVAN ÇIKMAZI, SETBAŞI, SÜLEYMAN SEBA, VANİLYA, VİŞNELİ TEKKE, VİŞNEZADE CAMİ, ÇATLAKÇEŞME, ÇAVDARCI, ÇEKİRDEK, ÇEŞME MEYDANI, ÖZGÜR, ŞAİR NEDİM, ŞENLİKDEDE DERE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah MAÇKA sk bölgelerinde 02/07/2021 00:00:00 - 02/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4240909
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYDIN, AYTAR, BAŞLIK, FECRİ EBCİOĞLU, NİSBETİYE sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 4184141
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AVCILAR, AYGÜL, BABAPINAR, BABAPINAR ARALIĞI, CANDAN, KAYIŞOĞLU, MERDİVENLİ sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4239323
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah ATMACA, BAYIR, BILDIRCIN, DUTLUK, EKOL, FUADİYE, KARAAĞAÇ, LEYLEK, POLİS, SANDALCI KERİM, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, ZOR BAYIR, İMRAHOR sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 4242375
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ARDIÇ, BILDIRCIN, D-100 KARAYOLU, ERAY 1, GEÇİT, HUZUR, KAVAK 1, KEMER, PAPAĞAN, RAFETBEY, SAKA, UĞURLU 1, YAY, ÇAM 2, ÇEMBER sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4242356
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ALAYBEYİ sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 4229389
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, DRAMA sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, YELTEPE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4231947
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MİHRİMAH sk / ÇANAKÇA mah UYUM sk bölgelerinde 02/07/2021 09:30:00 - 02/07/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 4240866
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÜLYÜZÜ, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4240863
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GAYRET, GAZEL, GAZETECİ, GAZİ EMİR sk bölgelerinde 02/07/2021 11:00:00 - 02/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 4188912
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk / ÇINAR mah 1357., 1401., 1402. sk / ÖRNEK mah 1352., 1353., 1354., 1355., 1356., 1357., 1359., 1365., 1367., 1368., 1369., 1370., 1371., 1372., 1373., 1374., 1375., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 02/07/2021 00:00:00 - 02/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4230495
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1993., 498., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / PİRİ REİS mah 2268., 2328., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 02/07/2021 00:00:00 - 02/07/2021 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4216496
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1993., 498., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / PİRİ REİS mah NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 02/07/2021 00:30:00 - 02/07/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4189960
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 269., 270., 285., AVNİ ANIL, KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 270., 271., 272., 273., ATALAY, KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4230431
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1869. sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 4237076
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 02/07/2021 00:05:00 - 02/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237066
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET, GÜLÇATI sk bölgelerinde 02/07/2021 00:05:00 - 02/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237664
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah MİMARSİNAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk / BAĞLARBAŞI mah ADSIZ NEFER, ALEV ÇIKMAZI, AYDIN, AYDINLAR, BAĞLAMA, BAĞLARBAŞI, DAL, DERYA, DESTEGÜL, DİLARA, EMEK, GÜLLÜ, GÜLİZAR KALFA, GÜNDÜZ, KAPLAN, KEÇEYOLU, KIBRIS, KURTOĞLU, KÜÇÜKKÖY, KİRAZLI, LALELİ, MENEKŞE, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, SU ÇİÇEĞİ, SİPAHİLER, TULUMBA, VİŞNELİ, YENİ, YEŞİL, YÜCE, ÇEŞMELİ, ÇİMENZAR, ÜNLÜ, İDİL, ŞEHİT CİHAN ELKAN, ŞEHİT ÜMİT GÜNAYDIN sk / KARADENİZ mah 1144., 1157. sk / MERKEZ mah 3. BAĞLAR, 3. SELVİ, 4. BAĞLAR, 5. BAĞLAR, 6. BAĞLAR, BAĞLAR, BÜYÜK YILDIZ, CUMHURİYET, FERAH, GONCADAL, GÜVERCİN, HAYDARPAŞA, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, KÜÇÜK YILDIZ, KÜÇÜKKÖY, KÜÇÜKSELVİ, MERİÇ, NAR ÇIKMAZI, SANATKAR, SELVİLİ, TEPE, YENİGÜN, YEŞİL YAPRAK, YEŞİL ŞİMŞİR, YEŞİLOVA, YEŞİLTEPE, YILDIRIM BEYAZIT, YONCA, ÇAYIRLI, ÇAYIRLI EVLER, İSTİKLAL sk / SARIGÖL mah DEVRAN, KARDELEN, LALELİ, OKUL, ÇETİNKAYA, ŞEBNEM sk / ŞEMSİPAŞA mah 10., 11., 9., SOKULLU MEHMETPAŞA sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah KUMRU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 180., 191. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1457. sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4244317
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ATLI SPOR sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 4217271
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AYBENİZ, DERE, KAYNAR, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE sk / YILDIZTABYA mah KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, YILDIZ, İKRAM sk bölgelerinde 02/07/2021 09:30:00 - 02/07/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4241330
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 260., 261., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 279., 280., 281., 322., 323., 324., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖŞK, PAŞAÇAYIRI sk / YENİ MAHALLE mah 504., 505., KÖŞK, MERDİVENLİ, PAŞAÇAYIRI, ŞEHİT OKAN GÜNER sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 4222344
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GÜRPINAR, METE, MURATLI sk bölgelerinde 02/07/2021 00:00:00 - 02/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4222350
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ALTAY, GÜNDOĞDU, KINALITEPE, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk bölgelerinde 02/07/2021 03:00:00 - 02/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237232
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SOĞANLI, ÖZGÜR sk / MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, ALTIN BAKKAL, ARI, BAYRAMPAŞA, ERHAN, HIZAL, KARINCA, SAKIZ, SOKULLU MEHMET PAŞA, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, UZUN HASAN, YÜKSELEN, ÇOKÜNLÜ, ÜNLÜ, İRFAN, İSKENDER sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 4226350
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKTAR, TAŞOCAĞI sk / MERKEZ mah AYAZMA sk / ÇAĞLAYAN mah DERGAH, FEVZİ ÇAKMAK, KAYABAŞI, MERAL, POYRAZ, SAHRA, TAFLAN, TÜRKAN, VATAN, ZUHAL sk bölgelerinde 02/07/2021 01:00:00 - 02/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4226355
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYAZMA, SANAYİ sk bölgelerinde 02/07/2021 03:00:00 - 02/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4227435
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah GÖKHAN, GÜLİZAR, NARİN sk bölgelerinde 02/07/2021 09:30:00 - 02/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4227439
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ABACI YOKUŞU, CESUR, GÖKHAN, GÜLİZAR, MESUTBEY, NARİN, NAZLICAN sk bölgelerinde 02/07/2021 09:30:00 - 02/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4242413
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah DERVİŞ, HOROZ, KANDİL, MESCİT, METE, OLTU, SÖNMEZ, SÜSLÜ ÇIKMAZI, SİVAS, ŞEHİT UĞUR ADA sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4240984
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah SARP, SEĞMEN sk bölgelerinde 02/07/2021 12:00:00 - 02/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 4217237
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah TEPE sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.SANCAK, 1.SARMAŞIK, 1.YAĞIZ, 1904, 2.ŞAHİN, 3.ZAFER, 3.İNÖNÜ, SÜPHAN, ZENGİN, ŞEHİT KEMAL DEMİR sk bölgelerinde 02/07/2021 00:01:00 - 02/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4217236
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.BAYRAK, 1.BURCU, 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.NERGİZ, 1.NİLÜFER, 1.SANCAK, 1.SARMAŞIK, 1.YAĞIZ, 2.GÜLER, 2.YAVUZ, 3.BARIŞ, 3.ZAFER, 3.İNÖNÜ, 4.FATİH, BAHARİYE, GÜRLER, OSMANCIK, SÜPHAN, ZENGİN, ŞEHİT KEMAL DEMİR sk / TEVFİKBEY mah TEKİN sk bölgelerinde 02/07/2021 00:01:00 - 02/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237845
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah MURAT sk / MEHMET AKİF mah 2.MANOLYA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4252321
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.CUMHURİYET, 1.ELİF, 1.KARACA, 1.OZAN, 1.ÖZAY, 1.ŞAHİN, 2.GÖL, 2.SAKIZ, 2.YONCA, 2.ÜLKÜ, 3.ATATÜRK, 3.FİLİZ, 3.PINAR, 4.YILDIZ, 5.KARTAL, ANIL, GARİP, KURUÇEŞME, MEZARLIK YOLU, SAMET, ZEYNEP sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4230430
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.TUNA, CEM SULTAN, ERDİR, FENER, NADİRE, ŞANLI sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4240851
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.POSTA, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4240854
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GÜNER sk bölgelerinde 02/07/2021 13:00:00 - 02/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4240858
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah ARZU, DEREBOYU, ELMALI sk bölgelerinde 02/07/2021 14:00:00 - 02/07/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 4239317
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah ARIKENT SİTESİ, ASMALI, ATALAR, BALAMİR, DARÜŞŞAFAKA BİLİNMEYEN, ILICA, ÇAĞDAŞ BOĞAZİÇİ SİTESİ YOLU sk / PINAR mah BALABANDERE, FENER ÇİÇEĞİ , SARIYER, TARİH, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 02/07/2021 01:00:00 - 02/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4228960
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ, ASLANBAŞ, BOZTEPE, YILDIRIM sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4229382
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah BALABANDERE, MEZARLIK ÜSTÜ, NURİ PAŞA sk bölgelerinde 02/07/2021 09:30:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4241010
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 4234321
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah MORMENEKŞE sk bölgelerinde 02/07/2021 01:00:00 - 02/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4234322
İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah İLTER sk bölgelerinde 02/07/2021 04:00:00 - 02/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4227316
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BEDRİ RAHMİ, TERAKKİ sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237688
İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SEMİZKUMLAR mah sk / YOLÇATI mah sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4241720
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, MALİK, MÜCADELE, MÜMTAZ, NEDİM, SABİT, SEBAHAT, SENİYE, SERTAN, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TEKİNER, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, İLHAMİ, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEREF sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237682
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALTAŞ, AYÇİÇEK, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, GÜLÇİÇEK, NARÇİÇEK, TEKİN sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4240983
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah AKÇAKÖY, ALTINHOROZ, ARABACIOĞLU, AYIŞIĞI, BUYRUK, CAMBAZTEPE, CİHANGİR, DEVECİOĞLU, EFSUN, ERTEPE, EZBER, EŞİT, FEDA, FINDIKLI, GÜMÜŞDENİZ, HACI ARİF BEY, HACI NURETTİN AKBULUT, HAK, HANEDAN, KAYALAR, KEMER, KILIÇ, KINALI VADİ, KIVANÇ, KIZILAY ÇIKMAZI, KIZILCIK, LADES, MADENLİ, MELEN, MUCİZE, MUHTEŞEM, MUNTAZAM, MÜRSEL, NAMDAR, PİRAMİT, REHBER, SOYDAŞ, SİLVAN, TAMBUR, TEMMUZ, TERİM, TÜRKMEN, UYUM, VAZİFE, YAMAN, YENİGÜN, YILDIRAY, YILMAZ ÇIKMAZI, YONCALI, YÜKSEL, ZEKAT, ZÜHRE, ÖMÜR, ÖVÜNÇ, ŞADİ, ŞENAY, ŞİMAL sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237648
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah YENGİ sk / KURFALLI mah EMİR KÜLAL sk bölgelerinde 02/07/2021 10:00:00 - 02/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4242320
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah GÜNEŞ, YOSUN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 02/07/2021 21:50:00 - 02/07/2021 23:50:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 4216476
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1272/1., 1279., 1279/1., 1280., 1281., 1281/1., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1289., 1293/1., 1293/2., 1293/3., 1293/4., 1428., 1428/1., 1428/2., 1429., 1429/3., 1429/4., 1429/5., 1429/6., 1435., 1436., 1437., 1438., 1439., 1440., 1441., 1441/1., 1442. sk bölgelerinde 02/07/2021 09:00:00 - 02/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.