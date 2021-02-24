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  3. 2 yaşındaki bebek anne ve babası tarafından kaynar suyla haşlanarak öldürüldü

2 yaşındaki bebek anne ve babası tarafından kaynar suyla haşlanarak öldürüldü

Avustralya'da 2 yaşındaki bebeği ön anne ve babasının kaynar suyla haşlayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Altını pislettiği için canice bir şekilde öldürülen bebeğin ebeveynleri işkence ve adam öldürme suçlarından cezalandırıldı. 

2 yaşındaki bebek anne ve babası tarafından kaynar suyla haşlanarak öldürüldü

Avustralya'da 2017 yılında yaşanan dehşet verici olayın detayları yeni gün yüzüne çıktı. Kan donduran olayda, 2 yaşındaki Maddilyn Rose Ava Stokes isimli bebeğin altını pislettiği için anne ve babası tarafından kaynar suya sokularak acı çektirerek öldürdüğü ifade edildi. 

VÜCUDUNDAKİ YANIKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Talihsiz bebek 25 Mayıs 2017 tarihinde feci şekilde ölmüştü. Yapılan otopsi sırasında karnında, sırtında ve dizlerinde ileri derece yanıklar göze çarpmıştı.

Olayda karar açıklandı. Buna göre bebeğin annesi ile babası işkence ve adam öldürme suçlarından hüküm giydi.

2 yaşındaki bebek anne ve babası tarafından kaynar suyla haşlanarak öldürüldü

KÜVETTE KAYNAR SUYA TUTMUŞLAR!  

Babanın küçük çocuğu küvette kaynar suya tutarak vücudunda ağır yanıklara sebebiyet verdiği ve bebeğin bu yüzden öldüğü tespit edildi.

ACIYA DAYANAMAYARAK KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Sağlık ekipleri tarafından olaydan 5 gün sonra evinde bilincini kaybetmiş halde bulunan bebeğin çektiği acıya dayanamadığı için kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek öldüğü öğrenildi. 

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