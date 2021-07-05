2 yaşındaki Poyraz bebeğe tecavüz edip öldüresiye dövmüştü! Yaşar Ercan hakkında 60 yıla kadar hapis istemi!

Uşak'ta 2 yaşındaki Poyraz'ı, annesiyle birlikte darbettiği ve küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla yargılanan zanlı Yaşar Ercan hakkında, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çoçuğa karşı eziyet, nitelikli cinsel saldırı ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 60 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Adli tıp raporuna göre, bebeğin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, yapılan anal muayenesinde ise uzun süredir sistematik şekilde istismara uğradığı kaydedildi.

'ÇEKYATTAN DÜŞTÜ' DEMİŞTİ

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 Nisan günü çekyattan düştüğü gerekçesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 2 yaşındaki Poyraz'ın tedavisi sırasında vücudunun değişik yerlerinde morluklar ve anal bölgesinde yırtık görüldüğü belirtildi.

"BANYOYA GÖTÜRDÜ, DÖNDÜKLERİNDE OĞLUM BAYGINDI"

İddianamede, 2 yaşındaki bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı şüphesinin oluşması üzerine, anne C.T. ile görüşme yapıldığı belirtildi. Yaklaşık 2 aydır internetten tanıştığı Yaşar Ercan’ın annesi H.E’nin evinde bebeğiyle birlikte kaldığını ve Ercan’ın kendisi ile çocuğuna karşı şiddet uyguladığını anlatan anne C.T’nin ifadesinde, 10 Nisan günü sabah saatlerinde şüpheli Ercan’ın oğlunu banyoya götürdüğünü, bir süre kaldıktan sonra banyodan çıkıp odaya geçtiklerini ve oğlunun baygın olarak gördüğünü söylediği anlatıldı.

'UZUN SÜREDİR, SİSTEMATİK ŞEKİLDE İSTİSMARA UĞRUYOR'

Bebeğin daha sonra hastaneye götürüldüğü belirtilen iddianamede, 18 Nisan tarihli adli tıp raporuna da yer verildi. Raporda, bebeğin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, yaralanması sonucu vücudunda meydana gelen kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğu, yapılan anal muayenesinde ise uzun süredir sistematik şekilde istismara uğradığı ve nitelikli cinsel bulgusunun saptandığı kaydedildi. Savcılık, Ercan’ın 2 yaşındaki çocuğa karşı sistemli olarak cebir ve şiddet içeren davranışlarda bulunarak eziyet suçunu işlediğini kaydetti. Savcılık şüpheli Yaşar Ercan hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çoçuğa karşı eziyet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 60 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği Uşak Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"SÖZDE ANNENİN DE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDECEĞİZ"

Cumhuriyet'e konuşan mağdurun avukatı ve UCIM Hukuk Koordinatörü Yeşim Aydın, bebeğin iyileştiğini dile getirerek, "Olayın Twitter üzerinden paylaşıldığı günden bugüne mağdurun hakkını savunan, çocuğumuzun menfaatini en üstte tutan tek derneğiz. Çocuğumuz devlet korumasına alındığında kafatası kırıkları, bacakta kırıklar mevcuttu. Kurumda doktor ve hemşire gözetiminde iyileşti ve mahkeme kararıyla öz babasına teslim edildi.

Boşanma davasında da geçici velayeti öz babasına verildi. Sürecin takipçisi olacağız, sözde annenin de cinsel istismar, kasten insan öldürmeye teşebbüs ve eziyet suçlarından tıpkı diğer sanık gibi cezalandırılmasını talep edeceğiz. 28 Eylülde Uşak 3. Ağır Ceza Mahkemesine tüm destekçilerimizi bekliyoruz" dedi.

Yaşar Ercan'ın daha önce de hırsızlık ve yaralamadan suçlarından 10 tane sabıka kaydının olduğu öğrenildi.