20 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Yerli Sinema: Kış Uykusu TRT2'de!
20 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Aramızda Müzik Var ekrana gelirken 08.00''da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Yerli Sinema: Kış Uykusu izleyiciyle buluşuyor. İşte 20 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 20 Ağustos Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:30'da Nakkaşın Fırçası ekrana geliyor. Akşam sinema keyfinin hemen öncesin Muasır ekranlarda olurken, saatler 20.00'ı gösterdiğinde Yerli Sinema: Kış Uykusu TRT 2 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.
20 AĞUSTOS 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 Bir Resim Bir Hikaye
05:30 Kelimeler ve Şeyler
06:30 Hayat Sanat
07:00 Aramızda Müzik Var
07:45 Renkler
08:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
09:00 Eskici
09:30 Opera Dünyası
10:00 Geziyorum
10:30 Nakkaşın Fırçası
11:00 Mim
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
14:30 Evliya Çelebi
15:10 Müzelerin Yıldızları
15:15 Kısa Bir Ara
15:30 Anjelika Akbar İle Sesler
16:00 Felsefe Söyleşileri
17:00 Sinema +
17:45 Fotoğraflar
18:00 Hayat Sanat
18:30 Geri Dönüşen Sanat
18:45 Randevu
19:00 Karalama Defteri
19:30 Muasır
20:00 Yerli Sinema: Kış Uykusu
23:20 Destansı Kareler
23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler