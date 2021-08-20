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20 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Yerli Sinema: Kış Uykusu TRT2'de!

20 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Aramızda Müzik Var ekrana gelirken 08.00''da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Yerli Sinema: Kış Uykusu izleyiciyle buluşuyor. İşte 20 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

20 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Yerli Sinema: Kış Uykusu TRT2'de!

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 20 Ağustos Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:30'da Nakkaşın Fırçası ekrana geliyor. Akşam sinema keyfinin hemen öncesin Muasır ekranlarda olurken, saatler 20.00'ı gösterdiğinde Yerli Sinema: Kış Uykusu TRT 2 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

20 AĞUSTOS 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Bir Resim Bir Hikaye

05:30 Kelimeler ve Şeyler

06:30 Hayat Sanat

07:00 Aramızda Müzik Var

07:45 Renkler

08:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

09:00 Eskici

09:30 Opera Dünyası

10:00 Geziyorum

10:30 Nakkaşın Fırçası

11:00 Mim

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

14:30 Evliya Çelebi

15:10 Müzelerin Yıldızları

15:15 Kısa Bir Ara

15:30 Anjelika Akbar İle Sesler

16:00 Felsefe Söyleşileri

17:00 Sinema +

17:45 Fotoğraflar

18:00 Hayat Sanat

18:30 Geri Dönüşen Sanat

18:45 Randevu

19:00 Karalama Defteri

19:30 Muasır

20:00 Yerli Sinema: Kış Uykusu

23:20 Destansı Kareler

23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler 

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