20 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Yerli Sinema: Kış Uykusu TRT2'de! 20 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Aramızda Müzik Var ekrana gelirken 08.00''da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Yerli Sinema: Kış Uykusu izleyiciyle buluşuyor. İşte 20 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 20 Ağustos Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:30'da Nakkaşın Fırçası ekrana geliyor. Akşam sinema keyfinin hemen öncesin Muasır ekranlarda olurken, saatler 20.00'ı gösterdiğinde Yerli Sinema: Kış Uykusu TRT 2 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 20 AĞUSTOS 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:00 Bir Resim Bir Hikaye 05:30 Kelimeler ve Şeyler 06:30 Hayat Sanat 07:00 Aramızda Müzik Var 07:45 Renkler 08:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 09:00 Eskici 09:30 Opera Dünyası 10:00 Geziyorum 10:30 Nakkaşın Fırçası 11:00 Mim 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 14:30 Evliya Çelebi 15:10 Müzelerin Yıldızları 15:15 Kısa Bir Ara 15:30 Anjelika Akbar İle Sesler 16:00 Felsefe Söyleşileri 17:00 Sinema + 17:45 Fotoğraflar 18:00 Hayat Sanat 18:30 Geri Dönüşen Sanat 18:45 Randevu 19:00 Karalama Defteri 19:30 Muasır 20:00 Yerli Sinema: Kış Uykusu 23:20 Destansı Kareler 23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler