20 Ağustos 2022 A-101 Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta A-101'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

20 Ağustos 2022 A-101 Aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri, derin dondurucu ve salon eşyaları gibi ürünleri yer aldı. Peki, Bu hafta A-101'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte 20 Ağustos 2022 A-101 Aktüel ürünler kataloğu!
20 AĞUSTOS 2022 A-101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
1L Sütaş Light Süt 13.50 TL
5 kg Eker/İçim yarım Yağlı Yoğurt 64.95 TL
700 g Sütal Tam Yağlı Beyaz Peynir 49.95 TL
900 g Birşah Süzme Yoğurt 27.95 TL
2.5L Torku-Sütaş Ayran 26.75 TL
500 g Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 67.90 TL
450 g Ahir Tulum Peyniri 54.90 TL
180 mk Danone Süt Çeşitleri 3.50 TL
350 g Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 57.90 TL
150 g Keyfe Sütlü Menengiç Kahvesi 11.95 TL
3'lü Torku Tam Yulaflı Bisküvi 11.95 TL
Xroll Sütlü Çikolata Kaplamalı Nuga Bar 10.95 TL
1440 ml Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 35.95 TL
1.5 kg Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 17.95 TL
Signal White System Diş Macunu 17.90 TL
14'lü Kotex Natural Hüjyenik Ped Gece 22.95 TL
Tat 3'lü Sos Paketi 27.50 TL