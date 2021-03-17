20 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanır? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı?

MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen atama ön başvuruları 16 Mart itibariyle başladı. Binlerce adayın beklediği Sözlü sınav merkezi tercih süreci hakkında tüm merak edilenler haberimizde.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak. Atama işlemleri, "Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Adaylar e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapabilecek ve sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınav için ön başvuruda bulunabilecekler.

Ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacak.

Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim'de belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

*Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

*Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

*Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

*Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

*2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

*Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

*657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

*Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Adayların sözlü sınava girecekleri sınav merkezlerinin İlanı 3 Mayıs 2021 tarihinde duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV YERİ EKRANI

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

Sözlü sınavlar 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 8 Temmuz'da ilan edilecek.

ATAMALAR NE ZAMAN?

Atama tercihleri 1 Eylül'de başlayacak, 6 Eylül'de sona erecek.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen atama sonuçları 8 Eylül 2021 tarihinde duyurulacak.