20 bin Yemeksepeti kullanıcısının tüm bilgileri, hackerlar tarafından herkese açık olarak paylaşıldı

Türkiye'nin köklü yemek sipariş siteleri arasında yer alan Yemeksepeti siber saldırı olayıyla gündeme gelmişti. Yemeksepeti'nin verilerini elde ettiğini belirten hackerler, istedikleri fidyenin verilmediğini belirterek 20 bin kullanıcının adres ve telefon bilgilerini paylaştılar.

Hackerlar, "Eğer Yemeksepeti bize yakın zamanda bir teklif yapmaz ve bu kişilere açtığı davaları geri çekmezse aralarından ünlülerin de bulunduğu birçok kişiye ait kişisel bilgileri de paylaşacağız" dedi.

Hacker'lar bunun nedeni olarak ise kendilerine ulaşan ve sızıntıyı sosyal medyadan paylaşan gazetecilere Yemeksepeti'nin dava açmasını gösterdiler.

"20 BİN RASTGELE YEMEKSEPETİ MÜŞTERİSİNİN VERİLERİNİ PAYLAŞMAYA KARAR VERDİK"

Yayınladıkları mesajda, "20 bin rastgele Yemeksepeti müşterisinin verilerini paylaşmaya karar verdik. Çünkü duyduk ki Yemeksepeti bu sızıntıya dair Türk halkına Twitter hesabından paylaşım yapan bazı gazetecileri mahkemeye vermiş. Eğer Yemeksepeti bunu yapmayı bırakıp bize bir teklifte bulunmazsa bir kaç ünlünün de arasında bulunduğu daha çok veriyi çok yakın zamanda paylaşacağız" cümlelerine yer verildi.

Diğer yandan mesajda bazı ünlü kişilerin bilgileri sansürlü bir şekilde yayınlandı. 20 bin kişinin verileri ise açık bir şekilde verildi.

İŞÇİLER BOYKOT YAPMIŞTI

Yemeksepeti sürekli olarak ağır sömürü koşularıyla gündeme gelmekteydi. Örgütlenen yüzlerce işçinin Nakliyat-İş Sendikası'nda bulunan üyelikleri düşürülmüş, işçiler de bunun üzerine boykot hazırlığına başlamışlardı.

Yemeksepeti patronu Nevzat Aydın ise ay başında istifa ettiğini açıklamıştı. Kendisini Jeff Bezos'la kıyaslan Aydın, şirketinin haksız karalamalara uğradığını; bundan sonra ailesinin ve kendisine daha fazla zaman ayırmak istediğini belirtmişti. Bunların yanı sıra hayır işleri yapacağını da eklemişti.