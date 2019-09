20 Eylül 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

20 Eylül 2019 Tarihli ve 30894 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1587)

CUMHURBAŞKANI KARARI

— Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1586)

ATAMA KARARLARI

— Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330)

YÖNETMELİKLER

— Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği

— İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— TS ISO 254 Kayışla Tahrik - Kasnaklar - Kalite, Yüzey Durumu ve Balans Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2019/21)

— TS ISO 5290 Kayışla Tahrik - Dar V Kayışları İçin Kanallı Kasnaklar - Kanal Kesitleri 9N/J, 15N/J ve 25N/J (Etkin Sistem) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2019/22)

— TS ISO 5291 Kayışla Tahrik - Klasik Birleşik V Kayışları İçin Kanallı Kasnaklar - Kanal Kesitleri AJ, BJ, CJ ve DJ (Etkin Sistem) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2019/23)

— TS ISO 9980 Kayışla Tahrik – V Kayışları İçin Kanallı Kasnaklar (Etkin Genişliği Esas Alan Sistem) – Kanalların Geometrik Muayenesi Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2019/24)

— TS ISO 9981 Kayışla Tahrik – Otomotiv Endüstrisi İçin Kasnaklar ve V Kayışları – PK Profili: Boyutlar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2019/25)

— TS ISO 9982 Kayışla Tahrik – Endüstriyel Uygulamalar İçin Kasnaklar ve V Kayışlar – PH, PJ, PK, PL ve PM Profiller: Boyutlar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG- MS-2019/26)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri