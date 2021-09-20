20 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 20 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:20'de Türkiye Atlası ekranda olurken 10:00'da Koleksiyoner TRT 2 ekranlarında oluyor. 21.00'da Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 08:00'da Opera Dünyası ekranlarda oluyor. Hemen ardından Sarayın Lezzetleri yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı... 20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:30 Viyana Filarmoni Orkestrası Riccardo Muti Özel Konseri 07:20 Türkiye Atlası 07:30 Hayat Sanat - Kolaj 08:00 Opera Dünyası 08:30 Sarayın Lezzetleri 09:00 Bir Resim Bir Hikaye 09:30 Evliya Çelebi 10:00 Koleksiyoner 10:30 Muasır 11:00 Anadolu Arkeolojisi 11:30 Tarihin Ruhu 12:00 Hayat Sanat - Kolaj 12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 13:00 İhmal Edilebilir Nasihatler 14:00 Sinema + 14:40 Dünya Müzik Gelenekleri 15:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 16:00 Eskici 16:30 Sarayın Lezzetleri 17:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle) 17:45 Geri Dönüşen Sanat 18:00 Hayat Sanat 18:30 Bizim Resmimiz 19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 19:30 Belgesel: Para 20:00 Mim 21:00 Düşüncenin Seyir Defteri 22:00 Yabancı Sinema: Gizli Ajan (Secret Agent) 23:30 RCO 2018 - 2019 Sezonu Açılış Konseri (RCO Opening Night 2018: Thomas Hengelbrock & Evgeny Kissin)