20 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 20 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:20'de Türkiye Atlası ekranda olurken 10:00'da Koleksiyoner TRT 2 ekranlarında oluyor. 21.00'da Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 08:00'da Opera Dünyası ekranlarda oluyor. Hemen ardından Sarayın Lezzetleri yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...
20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:30 Viyana Filarmoni Orkestrası Riccardo Muti Özel Konseri
07:20 Türkiye Atlası
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Opera Dünyası
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Evliya Çelebi
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat - Kolaj
12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
13:00 İhmal Edilebilir Nasihatler
14:00 Sinema +
14:40 Dünya Müzik Gelenekleri
15:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
16:00 Eskici
16:30 Sarayın Lezzetleri
17:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)
17:45 Geri Dönüşen Sanat
18:00 Hayat Sanat
18:30 Bizim Resmimiz
19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:30 Belgesel: Para
20:00 Mim
21:00 Düşüncenin Seyir Defteri
22:00 Yabancı Sinema: Gizli Ajan (Secret Agent)
23:30 RCO 2018 - 2019 Sezonu Açılış Konseri (RCO Opening Night 2018: Thomas Hengelbrock & Evgeny Kissin)