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20 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 20 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:20'de Türkiye Atlası ekranda olurken 10:00'da Koleksiyoner TRT 2 ekranlarında oluyor. 21.00'da Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

20 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 08:00'da Opera Dünyası ekranlarda oluyor. Hemen ardından Sarayın Lezzetleri yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...

20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:30 Viyana Filarmoni Orkestrası Riccardo Muti Özel Konseri

07:20 Türkiye Atlası

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Opera Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Evliya Çelebi

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat - Kolaj

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 İhmal Edilebilir Nasihatler

14:00 Sinema +

14:40 Dünya Müzik Gelenekleri

15:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

16:00 Eskici

16:30 Sarayın Lezzetleri

17:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)

17:45 Geri Dönüşen Sanat

18:00 Hayat Sanat

18:30 Bizim Resmimiz

19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:30 Belgesel: Para

20:00 Mim

21:00 Düşüncenin Seyir Defteri

22:00 Yabancı Sinema: Gizli Ajan (Secret Agent)

23:30 RCO 2018 - 2019 Sezonu Açılış Konseri (RCO Opening Night 2018: Thomas Hengelbrock & Evgeny Kissin)

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