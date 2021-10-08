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  3. 20. İş'te Pendik Buluşmaları başladı! İşveren ve iş arayan bu fuarda buluştu

20. İş'te Pendik Buluşmaları başladı! İşveren ve iş arayan bu fuarda buluştu

Pendik Belediyesi 20. İş'te Pendik Buluşmaları’yla iş arayanları iş verenlerle buluşturdu. 54 firmanın katıldığı fuarda iş arayanlar pek çok fırsat yakaladı.

20. İş'te Pendik Buluşmaları başladı! İşveren ve iş arayan bu fuarda buluştu

Pendik Belediyesinin düzenlediği 20. İş'te Pendik Buluşmaları, 5 Ekim’de Pendik Sahil Etkinlik Alanı’nda yapıldı.

Etkinlik alanında 54 firmanın katılımıyla iş arayan ve işverenler buluşturuldu. Alanda ön mülakatlar, iş başvurusu ve sektörler hakkında bilgilendirme yapıldı.

20. İş'te Pendik Buluşmaları başladı! İşveren ve iş arayan bu fuarda buluştu 20. İş'te Pendik Buluşmaları başladı! İşveren ve iş arayan bu fuarda buluştu 20. İş'te Pendik Buluşmaları başladı! İşveren ve iş arayan bu fuarda buluştu

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