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20 Kasım Cuma 2020 yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı

Yayın akışı ve 20 Kasım Cuma bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından, Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi. İşte,20 Kasım Cuma Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı..

20 Kasım Cuma 2020 yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı

20 Kasım Cuma yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var?  Perşembe akşamlarının fenomen olan dizisi 'Kırmızı Oda' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 20 Kasım Cuma Kanal D, ATV, Star TVShow TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 20 Kasım Cuma Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı…

18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

ATV 20 Kasım Cuma Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai

 

18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

KANAL D 20 Kasım Cuma Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar

18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

STAR TV 20 Kasım Cuma Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Babil
 

18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

SHOW TV 20 Kasım Cuma Yayın Akışı

06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Ramo
18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

FOX TV 20 Kasım Cuma Yayın Akışı

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Dostumun Dünyası
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Çocukluk
23:45 Sen Çal Kapımı18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

TV8 20 Kasım Cuma Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Kırmızı Oda

18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

 

TRT1 20 Kasım Cuma Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:30 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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