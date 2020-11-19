20 Kasım Cuma 2020 yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı

20 Kasım Cuma yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Perşembe akşamlarının fenomen olan dizisi 'Kırmızı Oda' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 20 Kasım Cuma Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 20 Kasım Cuma Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı…

ATV 20 Kasım Cuma Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

KANAL D 20 Kasım Cuma Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV 20 Kasım Cuma Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.40 Star Haber

20:00 Babil



SHOW TV 20 Kasım Cuma Yayın Akışı

06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Yeni Gelin

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Ramo



FOX TV 20 Kasım Cuma Yayın Akışı

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Dostumun Dünyası

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Çocukluk

23:45 Sen Çal Kapımı

TV8 20 Kasım Cuma Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

14:15 Doya Doya Moda

20:00 Kırmızı Oda

TRT1 20 Kasım Cuma Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Benim Adım Melek

13:30 Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"