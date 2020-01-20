20 Ocak bugün hangi diziler var? |20 Ocak Pazartesi yayın akışı
20 Ocak Pazartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Bir zamanlar Çukurova, Çukur, Zalim İstanbul,Mucize Doktor yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Ocak Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
20 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Çukur,Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz, Çocuk, Bir zamanlar Çukurova, Melek yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Ocak Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
20 OCAK BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 20 Ocak Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
20 Ocak Pazartesi ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Son Durak
20 Ocak Pazartesi KANAL D Yayın Akışı
07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Yaralı Kuşlar
17:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 Kanal D ANA HABER
20:00 Zalim İstanbul
00.15 Afili Aşk
20 Ocak Pazartesi STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Sevgili Geçmiş
13:30 Gerçeğin Peşinde
16.30 EN GÜZEL BÖLÜM
16.45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 STAR HABER
20:00 SEFİRİN KIZI (Özel Bölüm)
00:15 ÇEMBER
20 Ocak Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Yeni Gelin
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 İlişki Durumu Karışık
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ
22.30 ÇUKUR
00.15 Hedef
20 Ocak Pazartesi FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12.15 KOMŞULAR
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
00.45 FATİH SAVAŞ İLE SOHBET GECESİ
20 OCAK TV8 Yayın Akışı
07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:00 8'de Bugün / Canlı
09:30 Gel Konuşalım / Canlı
12.00 Doya Doya Moda
12.45 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm
19.30 Recep İvedik 4
00:15 Doya Doya
20 Ocak Pazartesi Pazartesi TRT1 Yayın Akışı
06:05 Seksenler
07:10 İncir Ağacı
08:20 Şampiyon
11:30 1'de Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 1'de Bugün
15:10 İncir Ağacı
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Vuslat
00.15 Türk Sineması "İçimdeki Hazine"
HABERE YORUM KAT