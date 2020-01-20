20 Ocak bugün hangi diziler var? |20 Ocak Pazartesi yayın akışı

20 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Çukur,Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz, Çocuk, Bir zamanlar Çukurova, Melek yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Ocak Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

20 OCAK BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 20 Ocak Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

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20 Ocak Pazartesi ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Son Durak

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20 Ocak Pazartesi KANAL D Yayın Akışı

07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yaralı Kuşlar

17:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 Kanal D ANA HABER

20:00 Zalim İstanbul

00.15 Afili Aşk

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20 Ocak Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Sevgili Geçmiş

13:30 Gerçeğin Peşinde

16.30 EN GÜZEL BÖLÜM

16.45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 STAR HABER

20:00 SEFİRİN KIZI (Özel Bölüm)

00:15 ÇEMBER

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20 Ocak Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Yeni Gelin

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 İlişki Durumu Karışık

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ

22.30 ÇUKUR

00.15 Hedef

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20 Ocak Pazartesi FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12.15 KOMŞULAR

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

00.45 FATİH SAVAŞ İLE SOHBET GECESİ

20 OCAK TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:00 8'de Bugün / Canlı

09:30 Gel Konuşalım / Canlı

12.00 Doya Doya Moda

12.45 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm

19.30 Recep İvedik 4

00:15 Doya Doya

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20 Ocak Pazartesi Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

06:05 Seksenler

07:10 İncir Ağacı

08:20 Şampiyon

11:30 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 1'de Bugün

15:10 İncir Ağacı

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Vuslat

00.15 Türk Sineması "İçimdeki Hazine"