Kullanıcılar tarafından son yarım saattir gözlenen duruma göre özellikle Türk Telekom servis sağlayıcısı tarafından Google'a Girmiyor. Peki 20 Ocak Google çöktü mü? Türk Telekom Google neden girmiyor?

Sadece google değil tüm google servislerinin çökme halinin yaşandığı servislerde; youtube, drive, mail vb. tüm servislere erişim yok.

Google servislerinde bir sıkıntı olduğu düşünülen durumda, Yandex'e girmek ise mümkün.

20 Ocak Google çöktü mü?

Google’da yaşanan erişim sorunu birçok kişiyi etkiledi. Google servislerine erişim sorunu yaşanmaya başladı. Gmail, YouTube gibi Google servisleri ve arama motoruna yaklaşık bir saattir güçlükle erişim sağlanıyor. Birçok Google servisiyle iletişim zaman zaman tamamen kopuyor.

Türk Telekom Google neden girmiyor?

Google servislerinin yanında genel olarak internet bağlantısında da zaman zaman yavaşlama meydana geliyor, sorunun sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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