20 Ocak HADİ ipucu cevabı "Tarihte kullanılan ilk emoji nedir?"

20.30 HADİ ipucu sorusunun cevabı nedir? Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 20 Ocak Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. Peki Instagram sayfasında paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir? 20 Ocak HADİ ipucu sorusu ise "Tarihte kullanılan ilk emoji nedir?" oldu. İşte HADİ ipucu sorusunun cevabı haberimizde...

20 OCAK HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI...

SORU: "Tarihte kullanılan ilk emoji nedir?"

CEVAP: GÜLEN YÜZ EMOJİSİ