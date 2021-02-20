Sağlık Bakanlığı, her gün resmi internet sitesi üzerinden Türkiye Günlük koronavirüs tablosunu vatandaşlar ile paylaşıyor. Bu kapsamda günlük koronovirüs vaka ve ölüm sayılarındaki yaşanan son durum hakkında bilgi veriyor. Peki 20 Şubat Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

20 ŞUBAT CUMARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, 20 Şubat Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakanlık tarafından resmi internet sitesinde paylaşılan Türkiye Günlük Korornavirüs tablosuna göre, son 24 saat içerisinde 118 bin 911 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan toplam koronavirüs test sayısı milyon 32 bin 217.77'ye ulaşmış oldu.

KORONAVİRÜS SALGININDA 7 BİN 857 YENİ VAKA

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşılan Türkiye Günlük Korornavirüs tablosuna göre, yapılan koronavirüs testleri sonucu 7 bin 857 kişinin virüse yakalandığı tespit edildi.

80 KİŞİ KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 80 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 27 bin 983 oldu.

İşte Sağlık Bakanlığı'nca "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlanan tablo: