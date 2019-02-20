20 Şubat Eleq ipucu sorusu ve cevabı nedir?

20 Şubat 2019 Eleq ipucu sorusunun cevabı nedir? Her akşam saat 20.00'da canlı bilgi yarışması Eleq yarışmacılarını bekliyor. Bugünkü (20 Şubat) Eleq ipucu sorusu "Merhaba bugün nasılsınız eleq tutkunları? Şimdi biraz geçmişe gidiyoruz. Artistik buz pateninin dâhil olduğu ilk olimpiyat hangi tarihte ve nerede gerçekleşmiştir, bilen var mı?" olarak belirlendi. İşte 20 Şubat Eleq ipucu sorusu ve cevabı haberimizde...

20ŞUBAT ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

20 Şubat eleq ipucu sorusu: "Artistik buz pateninin dâhil olduğu ilk olimpiyat hangi tarihte ve nerede gerçekleşmiştir?"

20 ŞUBAT ELEQ İPUCU CEVABI NEDİR?

20 Şubat eleq ipucu cevabı: 1908 LONDRA OLİMPİYATLARI.

ELEQ İPUCU CEVABI: 1908 LONDRA OLİMPİYATLARI HAKKINDA

Artistik buz pateni olimpiyat programına 1908 Yaz Olimpiyatları ile girmiştir. Uluslararası Olimpiyat Komitesi geleneksel bir kış sporu olan artistik patinajın kapalı alanda yapılabileceği ve Yaz Olimpiyatları programına alınması yönünde onay verdi. 1920 Yaz Olimpiyatları'nda da yarışmalar düzenlenmiş olup, 1924 Kış Olimpiyatları ile beraber artistik patinaj Kış Olimpiyatları kapsamına alınmıştır..

ELEQ NEDİR, NASIL OYNANIR?

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi; Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabiliyor. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabiliyor.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor. Bu numerik karakterleri uygulamada belirtilen alana girdikten sonra uygulamada size özel bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Şuan için kendi isminizle kullanıcı adı almak için tam zamanı çünkü uygulamada henüz çok fazla kişi yok. Mehmet, fatma, mahmutcan gibi sadece size özel kullanıcı adlarını tükenmeden alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun

ELEQ PARA KAZANDIRIYOR MU?

Eleq uygulaması birden fazla kullanıcı ile oynanan bir bilgi yarışmasıdır. Her gün belirli saatte yarışma başlıyor ve günün ödülü belirleniyor. Yarışmada ortalama 12 adet canlı soru soruluyor ve cevaplamanız için 10 saniye süreniz bulunuyor. Bu süre zarfında soruları cevaplayabilirseniz ve tüm soruları doğru bilirseni günün sonunda toplam para ödülü tüm soruları bilen kişiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor ve bakiyenize yansıyor.

Bakiyenizde biriken parayı 50 TL’ye ulaştığında alabiliyorsunuz. Ancak Hadi uygulamasındaki gibi şuan uygulamada bir IBAN girme alanı yok. Bakiyeniz 50 TL yi aştığında sizinle iletişime geçeceklerini söyleyen bir ekran var uygulamada.